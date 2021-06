Los Padres de San Diego firmaron al mexicano Manuel Castro como pitcher prospecto

¡Grandes noticias para el beisbol mexicano! Los Padres de San Diego firmaron a Manuel Castro como pitcher prospecto, procedente de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol, con la intención de convertirlo en un abridor de Grandes Ligas.

Originario de Guasave, Sinaloa, y con 19 años de edad, Castro se formó en la Academia de Pericos de Puebla ubicada en Atlixco. Los scouts de San Diego como Emmanuel Rangel lo observaron desde hace varios meses; sin embargo, la pandemia de coronavirus frenó las negociaciones durante un buen tiempo.

Ahora, los Padres aprovecharán que Manuel Castro destaca con las curvas y su slider. El lanzador presume un promedio de velocidad entre las 93 y 92 millas por hora, con lo que buscará alcanzar a compatriotas como Julio Urías, Víctor González y Luis Cessa en la MLB.

En conferencia de prensa previa a su partida con el equipo de San Diego, el pelotero mexicano expresó su felicidad por el importante reto que encarará y aunque todavía es joven, aprovechó para dar un mensaje de perseverancia y mucho esfuerzo.

“Me siento muy feliz, muy orgulloso de mí mismo. Me siento preparado mental y físicamente en este camino que quiero lograr: Trabajar, ir y mantenerme ya estando allá en Grandes Ligas. Nunca se den por vencidos, si es algo difícil, pero no imposible, por más que digan ya no puedo, seguir trabajando hasta poder conseguirlo“, dijo Castro.

¿Cómo le ha ido a los peloteros mexicanos con los Padres?

A pesar de que México ha exportado a grandes peloteros a la MLB, la mayoría encontró un lugar en franquicias diferentes a los Padres, situación que Manuel Castro buscará cambiar. San Diego le ha abierto las puertas a elementos como César Vargas, Christian Villanueva, Luis Urías o Andrés Muñoz.

Estos cuatro elementos debutaron en algún momento con los Padres, pero sufrieron lesiones que los mermaron o simplemente buscaron mejores oportunidades con otros equipos. El caso de Urías llama la atención, pues debutó con San Diego a los 21 años de edad, se lastimó el tendón de la corva y salió hacia Milwaukee, donde ahora destaca con los Brewers.