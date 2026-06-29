Lo que necesitas saber: Paraguay espera al ganador de Francia y Suecia; Alemania no juega octavos de final desde que fue campeón del mundo en 2014

¡Paraguay está del otro lado contra todos los pronósticos! Aunque Alemania estuvo encima de ellos los 120 minutos del partido, supieron aguantar y llevar el asunto hasta los penales… ¡Los benditos penales en este caso!

Una serie dramática digna del Mundial 2026, donde vimos a Paraguay irse adelante, Alemania resucitando con Neuer postulándose como héroe, y finalmente Paraguay haciendo la tarea, dejando como jugador del partido al arquero Orlando Gill.

Foto: Mexsport

Paraguay elimina a Alemania del Mundial 2026 y rompe racha de 64 años

Lo increíble acá es la racha histórica que mantenía Alemania, una que se extendía desde hace 64 años.

Alemania no perdía el primer juego de eliminación directa de una Copa del Mundo desde Chile 1962, cuando Yugoslavia los dejó fuera en cuartos de final 1-0.

Hablamos del primer partido tras la fase de grupos, es decir, cuartos, octavos o dieciseisavos en este caso. Los alemanes habían logrado sobrevivir desde entonces a rivales como Bélgica, México, la propia Paraguay, Argelia, Inglaterra, Suecia y más.

Alemania eliminado del Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Ahora la racha que se extiende para Alemania es totalmente negativa; y a son tres mundiales sin pisar los octavos de final , sin estar entre los 16 mejores del mundo.

¿Contra quién va Paraguay en octavos de final del Mundial 2026?

Paraguay elimina a un tetracampeón del mundo tras iniciar el Mundial 2026 con muchas dudas siendo goleados por Estados Unidos. Ahora esperan a Francia o Suecia y cuidado con este equipo.

Los guaraníes vuelven a jugar el sábado 4 de julio en Filadelfia, ya sea contra Mbappé y compañía, o contra los encabezados por Gyökeres e Isak.