Lo que necesitas saber: Estados Unidos consiguió su mayor goleada en mundiales: solo había ganado dos veces por diferencia de tres goles en toda la historia, ambas hace 96 años

Bendito Dios no es Copa Oro… Estados Unidos llegó al Mundial 2026 en medio de muchas dudas, incluso con el puesto de Mauricio Pochettino tambaleándose. Pero lucen como el anfitrión más fuerte entre los tres de esta edición y Paraguay es testigo de que no estamos mintiendo.

El dato interesante para empezar:

Tuvieron que pasar 96 años para que Estados Unidos ganara por tres goles de diferencia en un Mundial, pues este 4-1 sobre Paraguay es su mayor victoria en mundiales junto al 3-0 que le clavaron a la misma selección guaraní en Uruguay 1930.

Foto: MexSport

Estados Unidos le pasó por encima a Paraguay en su debut en el Mundial 2026

El Estadio Los Ángeles lucía dividido en las tribunas, con mucha afición local pero también mucho paraguayo poniendo el ambiente. En la cancha fue otra historia, pues solo hubo un equipo en el campo.

Pulisic, Tillman y McKennie aprovecharon el pan por la banda derecha de Paraguay, ya que Juan José Cáceres no salió en su día. Los narradores de Azteca de plano lo calificaron como el peor partido de su carrera y comenzaron a bromear con frases en inglés por el baile del conjunto local.

El partido se jugó enteramente en el área de Paraguay, y para no hacerlo tan largo, irnos 3-0 al descanso fue poco, porque bien pudieron ser 5. Los sudamericanos descontaron en la segunda mitad, pero Gio Reyna puso el 4-1 definitivo con un golazo de tres dedos que nos hizo recordar cómo le pegaba su padre al balón.

Estados Unidos luce como el anfitrión más fuerte del Mundial 2026

Tras el triunfo de Estados Unidos, oficialmente debutaron ya los tres anfitriones del Mundial 2026. ¿El veredicto? Estados Unidos lo hizo espectacular, México lo hizo bien pero pudo ser mejor (tal como dijo Javier Aguirre), y Canadá necesita mejorar mucho o confirmará que está en el Mundial solo porque es local.

Empezando por el hecho de que Estados Unidos enfrentó al rival de mayor calibre (en el papel) de los tres anfitriones. Sudáfrica no trae nada y, aunque Bosnia llegó al Mundial 2026 dejando fuera a Italia, su estilo de juego se basa en defenderse y esperar un error (justo lo que ocurrió ante Canadá).

Así como pinta la cosa, Estados Unidos peleará el primer lugar del Grupo D contra Turquía, y en caso de conseguirlo, jugarían contra uno de los mejores terceros en dieciseisavos y por ahí se podrían topar a Bélgica en octavos. ¿Será que son el anfitrión que llega más lejos en el Mundial 2026? Solo el tiempo dirá si son de verdad o puro one-hit wonder.