La actividad deportiva profesional ha sido suspendida en diversos estados del país por el código rojo por enfrentamientos y bloqueos, relacionados con el supuesto abatimiento de ‘El Mencho’. Jalisco, Guanajuato y Querétaro son las entidades más afectadas hasta este momento, donde ya fueron suspendidos partidos profesional de futbol de la Liga MX, Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX, así como el partido de la Liga Mexicana de Softbol.

Reportes indican diversos bloqueos en vialidades principales, con al menos 50 vehículos incendiados, además de que aeropuertos y centrales camioneras han dejado de dar servicio, hasta nuevo aviso. La recomendación para la población de Jalisco es no salir de sus hogares.

Liga MX suspende el partido entre Querétaro y Juárez

La jornada 7 de la Liga MX varonil estaba planeada para cerrarse con el partido entre Querétaro y Juárez, en el Estadio Corregidora, sin embargo, el juego fue suspendido poco después de ls 14:30 horas, tiempo del centro de México.



“La Liga BBVA MX Informa que el partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspóndete a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir”, indica el comunicado.

Liga MX suspende partido del Querétaro y Juárez

Suspendido el clásico de la Liga MX Femenil

Uno de los primeros partidos suspendidos antes del mediodía del domingo 22 de febrero fue el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX Femenil, entre Chivas y América, que se iba a jugar en el Estadio Akron.

“La Liga BBVA MX Femenil, informa que el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026, a disputarse hoy a las 17:00 horas en el Estadio Akron, entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar”, indicó la Liga MX en un comunicado breve.

Las jugadoras del América arribaron a Guadalajara, Jalisco, durante el sábado 21 de febrero. Las futbolistas del equipo capitalino permanecerán en la entidad y por ahora no hay fecha para reprogramar el encuentro, que se disputaría en el municipio de Zapopan.

Liga MX Femenil

Partido del Tapatío se jugará este lunes

El partido de la séptima fecha de la Liga de Expansión MX, entre Tapatío y Tlaxcala, se iba a jugar este domingo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio Gómez, ubicado en el municpio de Tepatitlán, sin embargo, la liga informó que el partido se disputará este lunes en la misma sede, en un horario por confirmar.

“La Liga BBVA Expansión informa que el partido de la jornada 7 del torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, entre los clubes Tapatío y Tlaxcala, será reprogramado.

“El encuentro se jugará el día de mañana, lunes 23 de febrero del 2026, en horario por confirmar”.

Comunicado de la Liga de Expansión

Suspendido el partido de Diablos

En Guanajuato, el partido entre Diablos Rojos y Bravas de León, del la liga mexicana de softbol, indicó que los dos equipos decidieron no jugar el partido programado para este domingo.

“El segundo juego de la serie entre Diablo Rojos Femenil y las Bravas de León, programado para dar inicio este domingo 22 de febrero a las 19:10 horas en el Estadio Domingo Santana, en León, Guanajuato, queda oficialmente pospuesto, y se jugará en fecha y horario aún por confirmar.

“La Liga Mexicana de Softbol (LMS) toma esta decisión en común acuerdo con ambos clubes por prevención de seguridad”.