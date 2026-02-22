El clásico de la Liga MX Femenil, entre Chivas y América, fue suspendido debido al código rojo en el estado de Jalisco, en el marco del presunto abatimiento de ‘El Mencho’, en el estado de Jalisco, durante la mañana del domingo 22 de febrero.

Liga MX Femenil, suspendido tras código rojo en Jalisco

La Liga MX Femenil compartió el siguiente comunicado en sus redes sociales y también en su sitio web.

“La Liga BBVA MX Femenil, informa que el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026, a disputarse hoy a las 17:00 horas en el Estadio Akron, entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar”, indicó la Liga MX en un comunicado breve.

Liga MX Femenil

Código rojo en el estado de Jalisco

La reacción de la Liga MX Femenil se dio un par de horas después de las recomendaciones del gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien declró código rojo en la entidad.

“Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades. He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población

“Recomendamos mantenerse en sus hogares hasta que se tenga la situación bajo control, estamos en plena coordinación con el gobierno federal ante el operativo que realizaron en Jalisco”, indicó el gobernador en sus redes sociales.