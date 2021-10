Se nos fueron 14 jornadas en la Liga MX y es momento de sacar la calculadora para hacer cuentas sobre los puntos que necesitan los equipos para meterse al repechaje, instancia a la cual aspiran todos los equipos a tres fechas del final del torneo, tomando en cuenta partidos pendientes.

A lo largo de la jornada a media semana, se anotaron 15 goles, una cifra muy pobre, pero a la cual pertenece la nueva normalidad de la Liga MX. Esta jornada nos chutamos dos empates a cero, en el Cruz Azul vs Atlas y en el Xolos vs Chivas, y ya llevamos 15 empates sin goles en el Apertura 2015. ¿Cuántos más, Liga MX, cuántos más?

Chivas, el rey del 0-0 en la Liga MX

El Rebaño no gusta, no gana y, sobre todo, no golea. De los 15 partidos que han terminado sin goles esta temporada, cinco han sido en juego de Chivas, que cerró la jornada frente a Xolos de Tijuana, en la frontera.

A pesar de ello, las Chivas se encuentran aún a salvo en la zona de repechaje, con 18 unidades y por diferencia de goles jugaría la repesca de local. ¿A este ritmo le alcanzará mantenerse en el grupo de los calificados?

América, a un triunfo de amarrar el liderato

Las Águilas sufrieron contra Santos, pero sacaron las papas del fuego en los últimos minutos y ya tiene ocho puntos de ventaja sobre el sublíder, Atlas, a falta de tres jornadas para finalizar el torneo regular.

América amarraría el liderato de cara a la Liguilla con un triunfo ante Tigres, Cruz Azul o Monterrey, aunque también le es suficiente con dos empates.

El milagro de Pumas

No lo van a creer, pero Pumas ya tiene dos triunfos consecutivos y si bien es penúltimo en la tabla general, ya está a solo dos puntos de entrar a la zona de repechaje, y tiene un partido pendiente, contra Santos, en Ciudad Universitaria.

Los felinos rompieron quiniela después de vencer al León, en el Nou Camp, gracias al gol de último minuto de su canterano, Marco Antonio García, de modo que hay vida para Pumas, pese a que sólo ha ganado tres partidos en el actual torneo.

La patada de Cristante

La Liga MX nos regala momentos sublimes como el de la expulsión de Hernán Cristante, quien le acomodó una patada a Luis Arcadio García, del Necaxa, en el segundo tiempo, cuando sus Diablos perdían 1-0.

El estratega hizo contacto con el jugador de los Rayos cuando intentó detener un balón que ya había salido de la cancha, sin embargo Arcadio le puso mucho de su cosecha y provocó la expulsión del timonel. La buena para los mexiquenses es que alcanzaron a empatar el juego 1-1.

Los memes de la jornada 14 de la Liga MX

A falta de espectáculo y goles en la cancha, los memes son los que nutren nuestras pasiones, claro que sí.