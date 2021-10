Tal vez la culpa no era de Vucetich… Las Chivas cambiaron de técnico después de ganarle al Pachuca y no han vuelto a ganar. El Rebaño perdió el clásico tapatío contra el Atlas y uno de los protagonistas fue el ‘Chicote’ Calderón, quien fue objeto de memes por su look rosa y porque duró menos de media hora en la cancha.

Marcelo Michel Leaño tomó el cargo de estratega como interino, aunque después del clásico contra América la directiva apostó por mantenerlo y abrirle la puerta incluso hasta el final del torneo, pero el Rebaño no tiene pies, ni cabeza, ni delantero.

Leaño planteó un partido sin delantero, como lo hizo también Vucetich en algunos momentos, sin embargo todo se vino abajo en poco más de 15 minutos, pues en ese lapso Chivas perdió a dos jugadores por expulsión.

A los 13 minutos, Hiram Mier levantó demás la pierna al buscar un balón y contactó el rostro de Julio Furch, y tras la revisión de la jugada en el VAR, el zaguero de las Chivas fue expulsado.

El penal que provocó la expulsión del ‘Chicote’

Al minuto 22 Atlas encontró un penal polémico y se puso adelante en el marcador con la definición a lo Panenka por parte de Aldo Rocha, quien festejó su gol frente a la afición de Chivas hasta el 26 porque ya saben cómo se pierde tiempo en la Liga MX.

El festejo y la forma de ejecutar la pena máxima encendió los ánimos y Jesús Molina empujó a Ían Torres cuando la mayoría de los jugadores del Atlas ya iban hacia el medio campo.

Entre los que se metieron a la trifulca estuvo el ‘Chicote’ Calderón, quien fue fácil de identificar por su look, fue amonestado y como lo habían amonestado minutos antes por reclamar, lo mandaron a bañar tempranito.

¡Que pasen los memes de las Chivas!

Chicote duró más haciéndose el tinte que jugando el #ClasicoTapatio pic.twitter.com/KvMhAxodkO — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) October 3, 2021

¡Ya Chicote, te están viendo tus hijos! 😂😂 pic.twitter.com/60uZ1yMT81 — “El Jefe” Águila (@ElJefeAguila) October 3, 2021

El Chicote cuando vió que lo expusaron: pic.twitter.com/trWxHhtvzl — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) October 3, 2021

Se le ve molesto al Chicote Calderón. pic.twitter.com/37yFk0sQBD — BB Anticordovismo (@bbchiapanec00o) October 3, 2021