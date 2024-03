Lo que necesitas saber: El mejor resultado de Pato O'Ward en la s 500 millas de Indianápolis fue un segundo lugar en el 2022.

Pato O’Ward tiene muchas posibilidades de llegar a la Fórmula 1, según Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, quien destacó las virtudes del mexicano tras el volante. Aunque antes del ‘Gran Circo’ debe cumplir con la tarea de conseguir el campeonato de la IndyCar y ganar otras carreras más.

A finales del 2023, el regiomontano fue nombrado como piloto de reserva del ‘Team Papaya’ y no solo eso, recibió una extensión en su contrato con Arrow McLaren hasta el 2027. Una clara muestra de que el equipo esta satisfecho con sus resultados.

Pato O’Ward, piloto de reserva de McLaren / Fotografía @PatricioOWard

¿Qué tiene que hacer Pato para llegar a la F1?

En el 2023, Pato O’Ward consiguió los puntos suficientes para tener una Superlicencia y así poder ser elegible por algún equipo de la F1, por lo que McLaren lo nombró su piloto de reserva. El encargado de tomar el lugar de Lando Norris u Oscar Piastri en caso de que alguno de ellos no pueda correr.

“Creo que es una posibilidad (ver a Pato en F1). Definitivamente, es los suficientemente rápido, joven. Me gustaría verlo ganar el campeonato de la IndyCar y la Indy 500 para nosotros y muchas carreras” Zak Brown, CEO de McLaren sobre Pato O’Ward

Está muy cerca de cumplir su sueño en el ‘Gran Circo’, pero antes de todo eso tiene que ganar el campeonato de la IndyCar con Arrow McLaren. Y además de todo las 500 millas de Indianápolis, una de las tres coronas del automovilismo.

“Estoy totalmente concentrado en lo que tengo que hacer en IndyCar porque quiero darle la victoria de 500 a McLaren, quiero ser yo quien se la dé porque llevo cuatro años con ellos, empezando el quinto (2024)” Pato O’Ward sobre ganar las 500 Millas

Su mejor resultado, hasta ahora, fue en el 2022 cuando se quedó en segundo lugar. En el 2023 se quedó a siete vueltas del final por un accidente, terminó cuarto en el 2021 y sexto 2020.

Pato O’Ward estará con McLaren en 2024 – Foto: McLaren.com

Con ese par de victorias en la bolsa y otras más durante el campeonato, entonces sí, cumpliría con los ‘requisitos’ que busca McLaren y Zak Brown. Aunque tendría que esperar a que uno de los asientos se libere o en su defecto encontrar acomodo con el permiso de los ‘Papaya’ en otro equipo.

¿Habrá dos mexicanos en la Fórmula 1?

Por ahora, no y seguramente será muy complicado ver a Checo Pérez y Pato O’Ward en la misma carrera, por la diferencia de edad entre ambos. ‘Chequito’ se encuentra en la recta final de su trayectoria y Pato aún tiene que cumplir con los objetivos de Arrow, además de buscar un asiento libre, así que no será fácil, aunque no lo descarten.

Pato O’Ward y Checo Pérez @PatricioOWard

Checo actualmente es piloto de Red Bull y desde el 2011 ha llevado carrera a carrera la bandera de México, como el único representante en la Fórmula 1, aunque en su momento Esteban Gutiérrez también compartió la parrilla con él.

En fin, Pato tendrá que prepararse muy bien para comenzar la nueva temporada de la IndyCar con el pie derecho en el Gran Premio de San Petersburgo el próximo 10 de marzo.

Te puede interesar