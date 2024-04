Lo que necesitas saber: Pato O'Ward corre su séptima temporada en IndyCar

Pato O’Ward no quita el dedo del renglón en Fórmula 1. El piloto mexicano sueña con dar el salto de la IndyCar hacia el Gran Circo una vez que este año fue confirmado como piloto reserva en McLaren, una vez completados los puntos de la superlicencia, aunque es consciente que las oportunidades son escasas y serán aún más pequeñas conforme pasen los años.

Pato O’Ward se pone un límite para llegar a la Fórmula 1

El piloto mexicano indicó que el límite para llegar a la Fórmula 1 son los 27 años, tomando en cuenta que vienen pilotos con menor edad y una formación enfocada directamente al Gran Circo, como el caso de Andrea Antonelli, así como volantes jóvenes que ya debutaron en el serial y están a la espera de un lugar, como el caso de Liam Lawson y Oliver Bearman.

“Para cuando esté cumpliendo 27, quiero estar dentro de Fórmula 1. Cumplo 25 este año. Por más que yo quiero, ya vienen otros más chavos que yo”, comentó el volante mexicano, quien ya subió al McLaren de Fórmula 1 durante los test de Abu Dhabi del 2023.

Pato O’Ward y Checo Pérez

“Si ya tienes 27 o 28, la veo muy difícil. Entonces yo digo que quedan máximo tres años. Si para esos tres años no ha pasado, realmente no va a pasar. Le estoy echando toda la carne al asador para que pase, y estoy enseñando que tengo más de lo suficiente para estar ahí”, indicó el regio.

Consciente de que el futuro en F1 no estará en McLaren

Una vez que termine la temporada actual de IndyCar, O’Ward formará parte de la alineación de McLaren en el pitwall, además probará el auto actual de la escudería en una de las prácticas libres, como ya lo hizo en Abu Dhabi 2023, sin embargo, es consciente de que su futuro en Fórmula 1 no estaría en el equipo de Woking.

Actualmente McLaren contrae progresos importantes con su alineación actual del pilotos, conformada por Lando Norris y Oscar Piastri, quienes tienen acuerdos multianuales, de modo que esta dupla difícilmente se desintegrará para cuando el mexicano cumpla los 27 años.

“Entiendo que no van a echar fuera a uno de los dos pilotos que tienen ahorita”, comentó el mexicano, sin embargo compartió que el CEO de McLaren, Zak Brown, le ha manifestado confianza para llegar al Gran Circo. “Así me dice Zak Brown ‘no te estaría invirtiendo los millones de dólares si no creyera en ti’”.

Pato O’Ward, piloto Arrow McLaren / Fotografía @PatricioOWard

O’ward compite en su séptima temporada en la IncyCar, en la cual su máximo logro ha sido un tercer lugar en la temporada 2021.

