Lo que necesitas saber: Red Bull perdió a Zane Maloney, quien comenzó como líder en la temporada de Fórmula 2

La temporada 2023 y 2024 de Fórmula 1 ya nos dieron una probadita de aquellos pilotos a quienes veremos en un futuro no muy lejano, luego de las intervenciones por emergencia de Liam Lawson y Oliver Bearman, quienes dejaron una buena impresión con las escuderías Alphatauri y Ferrari, respectivamente, sin embargo, hay otros pilotos a quienes muy probablemente veremos en unos cuantos años si su desarrollo se mantiene firme como hasta ahora.

Cabe recordar que los debuts de Lawson y Bearman se dieron por situaciones extraordinarias. Liam debutó en el Gran Premio de Países Bajos 2023 debido a una fractura de Daniel Ricciardo, mientras que Bearman subió al Ferrari en Arabia, porque Carlos Sainz fue operado de emergencia debido a una apendicitis.

Las jóvenes promesas que llegarán a Fórmula 1

Así como gozamos actualmente de una generación dorada en Fórmula 1 con pilotos como Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Alex Albon, Yuki Tsunoda y Charles Leclerc, en las categorías inferiores se vienen desarrollando otros pilotos que están a la espera de una oportunidad de titular, aunque éstas pueden tardar, pero mientras tanto vale la pena echarle un ojo a estos talentos.

Liam Lawson

Es el piloto que está más cerca de consumar un lugar como titular en Fórmula 1 después de mostrar un buen rendimiento en sus cinco Grandes Premios como sustituto de Ricciardo en AlphaTauri, que a partir de 2024 pasó a llamarse Racing Bulls. El neozelandés forma parte de la academia de Red Bull y en palabras de Helmut Marko, tendrá un asiento en 2025, a más tardar.

Fue tercer lugar en Fórmula 2 en 2022 y subcampeón en la Superfórmula japonesa. Actualmente es piloto reserva tanto de Red Bull como de Racing Bulls y debido a que ya disputó cinco Grandes Premios oficiales en Fórmula 1, ya no es considerado para ser parte de los test de novatos, pero tendrá test privados con autos 2022 de Red Bull y la extinta AlphaTauri.

Edad: 22 años

País: Nueva Zelanda

Categoría actual: Fórmula 1 (piloto reserva)

Palmarés: Tercer lugar en Fórmula 2 y subcampeón en Superfórmula japonesa

Liam Lawson terminó 13 en Zandvoort / AlphaTauri

Andrea Antonelli

De acuerdo con Toto Wolff, director de la escudería Mercedes, el hecho de que no le hayan dado un contrato de mayor duración a Lewis Hamilton, es porque desean fichar pronto a la joya italiana, Andrea Kimi Antonelli, quien no puede subir a autos Fórmula 1 ni como piloto reserva debido a que no ha cumplido los 18 años de edad.

Fue campeón en karts y campeón en Fórmula 4 alemana e italiana, y si no se coronó en Fórmula 3 fue porque en Toto Wolff pidió que lo subieran directo a Fórmula 2. Esta categoría tienen varias carreras en los mismos circuitos y fechas de que Fórmula 1, por lo cual lo sigue muy de cerca. “Es un chico maravilla”.

A partir de agosto de 2024, ya podría subir a un Fórmula 1, a la espera de obtener la superliciencia, pero sería candidato a los test de novatos. Si no es en Mercedes, a Antonelli lo podríamos ver en Williams en un proceso similar al que siguió Russell.

Edad: 17 años

País: Italia

Categoría actual: Fórmula 2

Palmarés: Campeón en Fórmula 4 italiana y Campeón en Fórmula 4 alemana

Andrea Antonelli es buscado por Mercedes / Reuters

Oliver Bearman

Después de su debut en Ferrari, el piloto británico debe regresar la Fórmula 2, en la cual cumple su segunda temporada. Pese a su brillante debut en el Gran Premio de Arabia (terminó séptimo), las oportunidades en Fórmula 1 con la escudería italiana son muy complicadas debido a la próxima llegada de Lewis Hamilton, quien hará dupla con Leclerc.

Bearman está registrado como piloto reserva de Haas, donde quizá sea más fácil encontrar una puerta en el Gran Circo, pero el joven de 18 años primero tendrá que hace una temporada estable en Fórmula 2 para que su presencia en la máxima categoría no sea sólo una anécdota.

Edad: 18 años

País:Gran Bretaña

Categoría actual: Fórmula 2

Palmarés: Campeón en Fórmula 4 italiana y Campeón en Fórmula 4 alemana

Oliver Bearman y su gran debut en Arabia – Foto: Getty Images

Isack Hadjar

Es otro piloto destacado de la academia de Red Bull y ya subió a un Fórmula 1 en el Gran Premio de México de 2023, como piloto novato de AlphaTauri. Terminó tercero en la Fórmula 4 francesa y cuarto en su primera y única experiencia en Fórmula 3. En 2024 cumple su segunda temporada en Fórmula 2, donde no ha conseguido los resultados que se esperan.

En 2023 terminó décimo cuarto y en 2024 tuvo un inicio complejo. Su aventura y sus aspiraciones por llegar a Fórmula 1 dependerán de la forma en la que pueda rescatar la actual campaña en Formula 2.



Edad: 19 años

País: Francia

Categoría actual: Fórmula 2

Palmarés: Tercero en Fórmula 4 francesa y cuarto lugar en Fórmula 3

Isack Hadjar / Getty Images

Zane Maloney

Red Bull no quiere que se le escapen el próximo Max Verstappen, por lo cual también unió a las filas de su programa de desarrollo a Zane Maloney, aunque para 2024 se unió a Sauber. Maloney viene de una familia 100% del mundo automovilístico, pues su abuelo, tíos y padre fueron pilotos en diversas categorías, así que él comenzó en karts de los cuatro años de edad.

En 2019 se coronó en el campeonato de Fórmula 4 británica y 2022 fue segundo lugar en Fórmula 3 y en ese mismo año fue ascendido a Fórmula 2. En 2024 comenzó fuerte y es líder después de las primeras cuatro carreras, con dos triunfos.

Edad: 20 años

País: Barbados

Categoría actual: Fórmula 2

Palmarés: Campeón en Fórmula 4 británica y segundo lugar en Fórmula 3

Zane Maloney piloto en Fórmula 2 / Getty Images

Enzo Fittipaldi

Ojo con el nieto de Emerson Fittipaldi, pues es parte de la Escudería Telmex y desde 2022 forma parte de la academia de Red Bull. En 2018 ganó la Fórmula 4 italiana y en 2019 fue tercero en Fórmula Regional Europea. Llegó a Fórmula 2 en 2021, pero no ha dado el salto y en 2024 completará su cuarta temporada en Fórmula 2, en la cual ya suma un triunfo.

A Enzo Fittipaldi lo podríamos ver como parte del programa de pilotos novatos que suben a los Fórmula 1 para salir a las prácticas libres, ya sea con Red Bull o Racing Bulls, pero sus aspiraciones en el Gran Circo como titular se complicarán conforma pase el tiempo.

Edad: 22 años

País: Brasil

Categoría actual: Fórmula 2

Palmarés: Campeón en Fórmula 4 italiana y subcampeón en Fórmula Regional Europea

Enzo Fittipaldi en Fórmula 2

Ayumu Iwasa

El piloto japonés es otro de los volantes de la academia de Red Bull, de la misma generación de Yuki Tsunoda, aunque comparado con el actual piloto de Racing Bulls, su desarrollo ha sido más lento. Iwasa ha cumplido un proceso similar al de Liam Lwason, pues después de disputar dos temporadas en Fórmula 2 pasó a competir en Superfórmula japonesa.

En 2020 fue campeón de Fórmula 4 francesa, mientras que en Fórmula 2 logró el quinto y cuarto lugar respectivamente. En 2023 fue nombrado piloto de pruebas de la escudería AlphaTauri.

Edad: 22 años

País: Japón

Categoría actual: Fórmula 2

Palmarés: Campeón en Fórmula 4 francesa

Ayumu Iwasa piloto japones / Getty Images

Te puede interesar