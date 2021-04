Patrick Carney de Black Keys se unió a los Cleveland Indians para tocar el bombo en el estadio

Muchos podrán conocer a Patrick Carney como el baterista de los Black Keys, pero es mucho más que un ganador del Grammy, pues tiene un gusto por los deportes y en especial por la ciudad de Cleveland y los Indians, de quien es fanático de toda la vida.

Los Indians tienen la tradición de contar con John Adams en el bombo, en las gradas del estadio usa su tambor para alentar al equipo durante los turnos de bateo y no se pierde un partido desde 1973 o mejor dicho, se perdía, pues en este inicio de temporada no pudo estar con la franquicia y es donde aparece Patrick Carney.

“Estoy feliz de estar aquí para John. Obviamente, me gustaría que John pudiera estar aquí. Cuando escuché que no estaba lo suficientemente sano como para sobrevivir, pensé que era una buena manera de mostrarle un poco de respeto y mostrarle un poco de amor” dijo Carney a la agencia AP previo al partido ante los Kansas City Royals.

Desafortunadamente para los Indians, Carney no ayudó a los Indians en su debut con los tambores. El rendimiento del equipo al ataque fue de 3 hits y perdieron por 3 carreras antes los Royals y el equipo se mantiene en el fondo de la central de la Americana con 1 ganado y 3 perdidos.

Nació en Akron, Ohio un 15 de abril de 1980 y su afición por los Indians nació a temprana edad. En sus palabras, asistió a su primer juego del equipo de Cleveland cuando tenía 5 o 6 años y fue asiduo a los partidos inaugurales con algunos de sus amigos de la infancia.

Akron native Patrick Carney, drummer for the rock duo Black Keys, will stand in for Cleveland Indians legendary drummer John Adams at the club’s home opener on Monday.https://t.co/PBilXPqde7 via @clevelanddotcom pic.twitter.com/97INofr2uq

— City of Akron, Ohio (@AkronOhioMayor) April 2, 2021