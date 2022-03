Chale: Patrocinador principal del Chelsea suspende su contrato tras sanciones a Roman Abramovich

¡Patrocinadores y marcas primero! La crisis está causando estragos en el Chelsea y es que las sanciones a Roman Abramovich por parte del gobierno británico están afectado a los ‘Blues’ y le siguen cayendo golpes -no literales-, uno tras otro.

Este jueves 10 de marzo, no sólo se dieron a conocer las sanciones que enfrenta el magnate ruso y directamente el Chelsea, pero también enfrenta al Norwich City como visitante, esperando que el tema dirigencial del club no afecte el rendimiento del equipo.

Peeeeeeeeeeeeeero, unas cuantas horas antes del partido en contra del Norwich recibieron otra terrible noticia, que no afecta directamente a los dirigidos por Thomas Tuchel, pero sí al futuro cercano del Chelsea y la venta del equipo.

Three, la marca principal en la playera del Chelsea, suspendió su patrocinio al equipo después de que el gobierno sancionara a Roman Abramovich y no fue nada barato, pues los ‘Blues’ perdieron 120 millones de libras esterlinas, o sea, 3 mil 298 millones 446 mil 633 pesotes.

La marca ‘Three es una de las principales marcas de telecomunicaciones se convirtió en el patrocinador principal del Chelsea desde la temporada 2020-2021 y el acuerdo era por tres años, pero sólo se cumplirá un año y medio por dicha suspensión.

Chelsea saldrá al partido sin patrocinador principal

“A la luz de las sanciones recientemente anunciadas por el gobierno, hemos solicitado al Chelsea que suspenda temporalmente nuestro patrocinio del club, incluida la eliminación de nuestra marca del estadio y sus alrededores hasta nuevo aviso“, se lee en declaraciones de Three tomadas de The Sun.

Así que, de inmediato, el Chelsea no sólo se tendrá que preocupar por ver todo lo que tiene que ver con el partido del Norwich sino de tener listas las playeras retirando el patrocinio en el centro del jersey y comenzar a trabajar en retirar todo lo que tenga que ver con Three en Stamford Bridge.

Peeeeeeeeeeero, Three no se vio tan manchado, pues entiende que si no le da tiempo al Chelsea de quitar su patrocinio a tiempo para el encuentro del Norwich, así que, veremos si los ‘Blues’ saltan al campo con o sin patrocinio.