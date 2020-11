Ironía nivel: Pedri “agradeció” al Real Madrid por no ficharlo en 2019

Hoy es uno de los jóvenes que auguran un buen futuro para el Barcelona pero antes, pudo ser jugador del Real Madrid. Pedri recordó su paso por el club merengue, en donde lo rechazaron porque “no tenía el nivel” pero al final les “agradeció”.

En una entrevista para la Cadena Ser, Pedri recordó cuando se probó como jugador del Real Madrid y aunque reconoció que se sintió mal cuando lo rechazaron, terminó agradeciendo porque ahora está en el equipo donde siempre ha querido estar, que es el Barcelona.

🔴🔵🇮🇨 Anoche estuvo en @ellarguero, Pedri, repasando sus primeros meses en el FC Barcelona 📻💥 Atención al dardo al Real Madrid tras decidir que “no estaba al nivel” cuando hizo las pruebas con elloshttps://t.co/k9JOPiGCwi — El Larguero (@ellarguero) November 17, 2020

“Estuve una semana probando en el Madrid. Me dijeron que no tenía el nivel y me quedé un poco jodido pero me sirvió para seguir trabajando y mejorar. Le doy las gracias al Madrid, porque ahora estoy en el equipo que siempre he querido estar. Desde pequeño siempre fui del Barça“, aseguró.

Incluso Pedri reconoció que se sentía “raro” al vestir la camiseta del Real Madrid, pues siempre había llevado la del Barcelona. “Se me hizo extraño ponerme la camiseta del Madrid porque por la calle siempre había llevado la del Barça. Aquí es donde quería estar y espero seguir muchos años“, agregó.

Por otra parte, Pedri habló de lo que es compartir equipo con Messi. El juvenil reconoció que impone estar a lado del argentino pero poco a poco se ha ido acostumbrando.

“Claro que impone estar con Messi. Impresiona verlo en la vida real pero poco a poco te vas acostumbrando, verle es increíble, un lujo, porque hace lo que quiere y cuando quiere. Jugar con él es un premio que me ha dado la vida“, aseveró el jugador de 17 años.

El primer año de Pedri en el Barcelona

En el que ha sido su primer año como jugador del Barcelona, luego de su paso por Las Palmas, Pedri ha jugado diez partidos. Ha participado tanto en La Liga Española como en la Champions League y en ambas competencias ha logrado marcar gol.

Pedri ha sido una de las apuestas de Ronald Koeman y el Barcelona, para la que podría ser la última temporada de Lionel Messi en el conjunto catalán.