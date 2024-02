Lo que necesitas saber: Cerca de una decena de aficionados robaron cámara durante una pelea en las gradas de la Arena Ciudad de México

La velada de UFC en México no terminó como se quería y es que además de la derrota de Brandon Moreno en la pelea estelar, en las gradas de la Arena Ciudad de México se registró una pelea masiva entre fans, sin embargo, Dana White, presidente del organismo, aclaró que esta situación no afecta a los planes futuros en nuestro país, lo que sí es que requiere un mejor dispositivo de seguridad.

Dana White, uno de los empresarios más exitosos del deporte – Foto: Getty Images

¿Qué dijo Dana White sobre la pelea en las tribunas?

Durante la velada, cerca de una decena de personas comenzaron a pelear en las gradas sin que algún elemento de seguridad apareciera en la zona. La trifulca llamó la atención en la Arena Ciudad de México, incluida la de Dana White quien aseguró que vio la situación.

“Fue una locura, no es algo que le moleste a UFC, realmente no es algo que pase muy seguido en los eventos, a mí lo que me sorprendió fue que no hubiera seguridad para separar la pelea, yo estuve viendo la pelea hasta que terminó y afortunadamente ya no siguió más pero no había seguridad”, indicó White, quien de esta manera le restó importancia a la pelea.

:#Ar2Noticias??️:

Además del portazo en el @EDC_MEXICO el público que asistió ayer la presentación de la @ufc en la @ArenaCdMexico fue el protagonista de la mejor pelea de la noche, en las gradas.



PD: ¿Qué nos está pasando?pic.twitter.com/jYl2AcuNkJ — ???_????? (@ar2_mx) February 25, 2024

“UFC”:

Por la pelea de anoche en el público de #UFCMexico. pic.twitter.com/jwrlu6HShd — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 25, 2024

Lo mejor de la UFC en la arena CDMX fue esta pelea sin nadie que ponga orden https://t.co/1buW7QIPkO pic.twitter.com/SLQmX8y7Na February 25, 2024

UFC tiene en la mira a Guadalajara

La Arena Ciudad de México lució llena en gran parte al fenómeno que representa Brandon Moreno, pero hay otra mexicana que gana adeptos, se trata de Alexa Grasso, primera mexicana campeona, por lo cual Dana White indicó que no descarta hacer alguna función en Guadalajara, pero por lo pronto el siguiente evento será en Las Vegas, el 14 de septiembre.

“Si es posible que ella se presente en Guadalajara, próximamente anunciaremos su futuro”, indicó, a la vez que indicó que por ahora lo que más festeja es el hecho de la inauguración del UFC Performance Institute, donde podrán salir nuevos talentos de las artes marciales mixtas.

Te puede interesar