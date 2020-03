Autoridades de la Premier League tienen una reunión pendiente para determinar cómo es que terminará su temporada. Se podría reprogramar pero esto implicaría empalmarse con otros compromisos, por lo que todo apunta a que se cancelaría de forma definitiva, provocando un caos interno con pérdidas millonarias, problemas con jugadores e incluso hasta podría haber despidos.

De acuerdo a información del diario ‘Marca’, el que se suspenda la temporada de la Premier League, misma a la que sólo le restan 9 jornadas más (10 al Manchester City y Arsenal por partido pendiente), es lo más probable y traería un gran número de problemas.

¿Cómo se verá afectada la Premier League y los equipo?

De acuerdo a los últimos reportes, 9 jornadas podrá parecer poco pero en dinero para los equipos y la misma liga significa un lio tremendo:

Habría pérdidas por 830 millones de euros a razón de los ingresos comerciales y televisivos

a razón de los ingresos comerciales y televisivos Pérdidas millonarias en venta de camisetas y artículos de los clubes

y artículos de los clubes Pérdidas por el no ingreso a los estadios

Conflicto con los equipos de menor presupuesto en la Premier League que sí necesitan el dinero para mantenerse.

¿Qué problemas habría con algunos equipos?

Es obvio que como en toda liga, hay algunos clubes que no tienen el dinero para mantenerse pese a no jugar y no vender camisetas o boletos para los estadios, tal es el caso del Brighton, Norwich, Bournemouth y demás, por lo que el no tener dinero suficiente podría causar estos escenarios:

Pérdidas de patrocinios ante poca rentabilidad

ante poca rentabilidad Adeudos con los jugadores ya que se juegue o no, deben pagarles

ya que se juegue o no, deben pagarles Posibles ‘ventas de emergencia’ de jugadores si se entra en un estado monetario crítico por la cancelación de la Premier League

¿Cuándo sabremos qué pasa con la Premier League?

Se dice que las autoridades del torneo inglés se reunirán el próximo jueves 19 de marzo donde determinará qué pasa con la temporada. El tema del campeón de igual forma sigue en el aire ya que el West Ham quiere que la temporada se anule y no haya pero el resto de los equipos estaría de acuerdo en darle el trofeo al Liverpool.