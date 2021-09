La petición que hace la madre de Cristiano Ronaldo “antes de morir”

¿Qué le falta a la carrera de Cristiano Ronaldo? La verdad es que muy pocas cosas, porque lo ha conseguido todo y en todos los equipos en los que ha estado, peeeeeeeeero, tiene una cuenta pendiente en el profesionalismo para tener más que contenta a su madre, Dolores Aveiro.

¡Como mamá cuervo! Dolores Aveiro es una de las personas más importantes en la carrera de Cristiano Ronaldo, porque realmente con ese amor de madre, apoyó al portugués en cada proceso como futbolista amateur y como profesional, así que, sólo le pide una cosa antes de morir.

Y no es que la madre de Cristiano enfrente problemas de salud de consideración, no afortunadamente, pero antes de que la carrera profesional del ‘Bicho’ quiere verlo en unos colores que no utiliza desde hace casi 18 años, es lo único que le pide -a ver si se lo cumple-.

Nadie puede olvidar sus raíces y aunque la madre de Cristiano, le ha agarrado cariño al Manchester United, Real Madrid y Juventus, el Sporting de Lisboa sigue siendo un equipo especial en su corazón, por lo que le pide verlo nuevamente con la camiseta del equipo antes de morirse.

Dolores Aveiro fue entrevistada en ADN León, un podcast que publica el Sporting de Lisboa y mencionó esto de querer verlo nuevamente de verdi blanco: “Ver el estadio lleno con 75.000 personas cantando el nombre de él fue una emoción muy grande“, dijo Dolores Aveiro.

“Hijo, antes de morirme, quiero verte de regreso en el Sporting“, fue la frase que le ha dicho Dolores Aveiro a Cristiano Ronaldo y el portugués le ha respondido: “Vamos a ver“, dice la madre de CR7.

Si no es Cristiano, querrá ver a su nieto con el Sporting de Lisboa

Pero si Cristiano no pudiera cumplir su sueño de verlo jugar con el Sporting, sería su nieto quien se lo cumpla y así lo dijo en el Podcast: “Si no es Cristiano el que regresa a club de ‘los leones’, será su nieto ‘Cristianinho’. Con la edad de él juega mejor que Ronaldo“, asegura la mamá de CR. Achis achis, ¿Será?

De hecho, su nieto ha tenido como profesor de futbol a su padre -ahí nada más-, así que algo le tiene que aprender y hasta el hijo mayor del ‘Bicho’, ya quiere jugar con el Sporting, así lo dice su abuela: “Papá, cuándo nos vayamos a vivir a Lisboa quiero jugar en el Sporting“.

A sus 36 años, la carrera de CR7 está más cerca del retiro, que de mantenerse -a pesar de que su estado físico es envidiable-, pero como diría mi señor papá: “Nadie le gana al padre tiempo” y podemos esperar a ver cómo funciona Cristiano en esta nueva aventura con el United.