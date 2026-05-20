Lo que necesitas saber: Petr Vlachovsky utilizó una cámara escondida en su mochila para grabar a las jugadoras mientras se desnudaban.

Petr Vlachovsky es un entrenador de futbol que durante cuatro años se aprovechó de su puesto para grabar a escondidas a las jugadoras del FC Slovacko mientras se duchaban o cambiaban; varias de ellas eran menores de edad cuando fueron grabadas, sin su consentimiento.

Por si el hecho no fuera repugnante por sí solo, las autoridades de República Checa le dieron a Petr 1 año de prisión condicional y cinco años inhabilitado. Castigo que parece un chiste para todo el daño que generó en las jugadoras.

Ese simple castigo le permitía seguir entrenando fuera de su país; sin embargo, la FIFPRO confirmó que la UEFA sancionó a Petr, impidiéndole participar en cualquier actividad relacionada con el futbol.

Fotografía Mat Brown, Pexels

Petr Vlachovsky grabó a jugadoras sin su consentimiento

Una investigación reveló que Petr Vlachovsky utilizó una cámara escondida en su mochila para grabar a las jugadoras mientras se desnudaban. La primera en enterarse fue la jugadora Kristyna Janku, quien fue citada por las autoridades tras identificarla en varios de los videos.

Janku, no solo había sido jugadora de Petr, también tenía una relación personal con su familia, era amiga de su esposa y convivía con sus hijos, por lo que fue un verdadero shock enterarse de que su entrenador la había grabado desnuda a ella y a otras 15 jugadoras más entre el 2019 y 2023.

“Cuando vi los vídeos, me di cuenta de que realmente pensaba en lo que hacía. Era muy bueno en ello. No era casualidad. Era un profesional del fútbol. Y cuando vi los vídeos, me di cuenta de que también era profesional en esto“. Declaró Kristyna Janku a The Athletic.

Janku lo explica bien, no fue casualidad. Petr Vlachovsky sabía perfectamente cómo funcionaba el equipo, sus horarios, los momentos exactos en que las jugadoras estaban solas. Dedicó tiempo para planear y colocar una cámara escondida en su mochila. Lo hizo durante cuatro años; definitivamente no fue casualidad ni un accidente.

Fotografía fcslovacko.cz

La condena de Petr Vlachovsky

Petr Vlachovsky fue condenado en mayo del 2025 a 1 año de prisión condicional y 5 años inhabilitado como entrenador de futbol. Petr no solo grabó a las jugadoras, también fue declarado culpable por posesión de pornografía infantil en su computadora personal.

Una condena que parece no cubrir la magnitud del daño. Solo basta leer el testimonio de las jugadoras afectadas, que viven con el miedo de ser grabadas.

Alena Peckova, declaró a Seznam Zpravy: “Donde fuera, ya sea un gimnasio público u otro entorno, se encendía una luz de alarma en mi cabeza y no paraba de comprobar si había una cámara en algún sitio. También empecé a tener problemas con la forma en que veía mi cuerpo. Me sentía asqueada de alguna manera”.

¿Qué dice la UEFA sobre Petr Vlachovsky?

La UEFA ya sancionó de por vida a Petr Vlachovsky, por lo que no podrá volver a participar en ninguna actividad relacionada con el futbol. Además envió una solicitud ante la FIFA para que extienda el castigo a nivel mundial y otra más a la Federación Checa de Fútbol para que le revoque su licencia de entrenador.

“FIFPRO y FIFPRO Europa celebran la decisión de la UEFA de sancionar de por vida al exentrenador del equipo femenino del 1. FC Slovacko, Petr Vlachovsky, impidiéndole cualquier actividad relacionada con el fútbol. Este resultado transmite un mensaje contundente y necesario: el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol y la protección del bienestar de los jugadores debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles de este deporte”.

Una vez más, nada es casualidad; son casos de impunidad de los que está lleno el deporte femenil y de los que poco se habla sin juzgar o ridiculizar a las víctimas.

“No es cómodo hablar de ello, pero es necesario. No tengan miedo de resolver el problema, no se queden calladas. Cuando sucede algo así, no dejen que vuelva a entrenar”. Dijo Kristyna Janku a The Athletic.