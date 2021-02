Peyton Manning encabeza la clase 2021 del Salón de la Fama de la NFL

¡Tenemos nuevos integrantes del Salón de la Fama de la NFL y la lista es encabezada por Peyton Manning! Un día antes de jugarse el Super Bowl, se dio a conocer a los integrantes de la clase 2021, la cual fue elegida por un jurado que se encargó de realizar diversos filtros hasta que cada uno de los nuevos integrantes tuviera al menos el 80 por ciento de aprobaciones.

De un grupo de 25 candidatos, el grupo debe reducirse gradualmente a 10. Los finalistas al Salón de la Fama son sometidos a la votación final, en la que si no se consigue el 80 por ciento de la aprobación del jurado, no pueden formar parte de la clase.

No debate. No doubt.

Peyton is headed to the Pro Football Hall of Fame. pic.twitter.com/UkCbwMXUKS

— Indianapolis Colts (@Colts) February 7, 2021