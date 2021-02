Aaron Rodgers es nombrado MVP de la temporada 2020-21 de la NFL

Los rumores y los pronósticos resultaron ser ciertos. Aaron Rodgers fue elegido como el MVP de la temporada 2020-21 de la NFL. El quarterback de los Green Bay Packers obtiene por tercera ocasión esta distinción; previamente lo había conseguido en 2011 y 2014.

Rodgers, quien perdió la final de la Conferencia Nacional ante los Buccaneers de Tom Brady, se une a Jim Brown, Johnny Unitas, Brett Favre y el propio Brady como los jugadores con tres MVPS.

En la temporada anterior, el quaterback de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, fue reconocido como el MVPcon sólo 23 años, por lo que se convirtió el jugador más joven en obtener esta distinción desde Jim Brown de 22 años en 1958.

Tras la distinción de Lamar Jackson, jugador de la Conferencia Americana, los Chiefs, que pertenecen a la misma conferencia, ganador el Super Bowl ante los San Francisco 49ers. Ahora, el MVP surge de la Nacional ¿Será un buen presagio para Tampa Bay?

Kevin Stefanski, coach de los Cleveland Browns, fue el ganador del premio al mejor coach del año y no es para menos, pues gracias a su gestión la franquicia rompió la racha más larga de un equipo sin jugar postermporada (18 años).

Los otros reconocimientos

Derrick Henry, de los Titans, fue reconocido como el el mejor ofensivo de la temporada. Aaron Donald, de los Rams, se quedó con el reconocimiento al mejor defensivo.

.@Titans RB Derrick Henry is the 2020 Offensive Player of the Year! #NFLHonors pic.twitter.com/8xGIwbrgdl — NFL (@NFL) February 7, 2021

Justin Herbert, quarterback de los Chargers, se quedó con el galardón al mejor novato ofensivo, mientras que Chase Young, de Washington, fue el ganador para el novato defensivo.

Brian Daboll, de los Buffalo Bills, fue reconocido como el mejor entrenador asistente o auxiliar. Los Bills se quedaron en la final de conferencia, luego de caer frente a los Kansas City Chiefs.