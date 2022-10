"Te acosan": La denuncia de Pierre Gasly y su mochila abierta por fans en el paddock de México

Ay, mi México mágico. El Gran Premio de México es una fiesta en las gradas del Foro Sol y otras secciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, pero en lugares específicos ha dejado que desear. Este es el caso del paddock, ya que Pierre Gasly denunció que alguien le abrió su mochila.

El piloto francés expresó su molestia con la cantidad de gente que hay en esta zona, nunca antes tan concurrida. Esto ya lo vivimos de manera presencial; sin embargo, también puede apreciarse durante las transmisiones porque se trata de un mar de personas.

Cada vez que los pilotos salen del hospitality de los equipos, los aficionados los rodean e incluso impiden el paso a los boxes y demás zonas del Autódromo. Lo peor del caso es que Gasly casi sufre un robo ahí mismo y es un tema que ya se trató entre toda la parrilla de pilotos.

Getty Images

Pierre Gasly exige más respeto de los fans en México

La cosa con Pierre Gasly es que iba cruzando el paddock con su mochila. Al llegar a las instalaciones de AlphaTauri, el piloto se dio cuenta de que esta ya estaba abierta y llevaba cosas personales como su pasaporte; afortunadamente, nadie logró sacarlas.

“Creo que dejar entrar a la gente está bien. Pero es cierto que hay algunos invitados que a veces no respetan el espacio que necesitamos. La gente está entrando en los garajes antes de la clasificación y pidiendo fotos cuando ni siquiera son de nuestro equipo.

“Estamos trabajando, y atendemos a los fans cuando podemos. Pero este fin de semana no me he atrevido a salir del hospitality, porque si lo haces te acosan. Y a veces se arma demasiado revuelo. Ayer por la mañana llegué al hospitality con la mochila en la que llevaba el pasaporte abierta y ni siquiera me di cuenta“, declaró Gasly de acuerdo con Motorsport.

Sopitas.com

Así que como era de esperarse, este tema ya fue un punto de conversación entre pilotos. Gasly reveló que lo trataron en la tradicional reunión de pilotos y que la gente debe aprender a comportarse en este tipo de escenarios.

“Lo hablamos en el briefing del pilotos. Creo que es estupendo que haya fans, y también ver a los niños y a la gente disfrutando, pero tal vez haya que encontrar la manera de que entiendan dónde están los límites y cuándo deben darnos un poco más de espacio“.

Getty Images