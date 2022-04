Miguel ‘Piojo’ Herrera culpa al arbitraje de la derrota de su equipo. Pasó cuando dirigía al Atlante, al Monterrey, al América, a Tijuana y claro que también sucede ahora que está al frente de Tigres. Los felinos cayeron 2-0 ante Necaxa y aunque aceptó que no fue el mejor partido de sus pupilos, culpó a los árbitros al menos por el primer gol que recibió su equipo, y ahora la Federación Mexicana de Futbol ya analiza la sanción.

¿Ahora qué hizo el ‘Piojo’ Herrera?

Después de la derrota en Aguascalientes, el ‘Piojo’ Herrera se presentó a la conferencia de prensa con una computadora para mostrar el fuera de lugar en la jugada del 1-0, misma que no se revisó en el VAR. En la compu se apreciaba el video en pausa del momento en el que le tocan el balón a Rodrigo Aguirre.

Herrera fue crítico al asegurar que “el instrumento funciona”, al referirse al VAR, sin embargo, consideró que quienes manejan la tecnología fallan de forma grave y al hacer estos señalamientos en conferencia de prensa, sabe que no podrá evitar una multa.

“Se enojan cuando lo hacemos por este medio, pero también nosotros nos enojamos; todos los partidos hay una jugada o una situación y los técnicos son lo que pierden la chamba, yo no he visto a ningún árbitro que lo corran…”, indicó el timonel.

“Habrá una llamada de la Federación para que me llame la atención Culebro (director deportivo de Tigres), y está bien, me la como, y si me tienen que multar, que me multen”, agregó.

Ahí viene la multa

Y pues sí, la Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión Disciplinaria, ya estudia el castigo correspondiente al estratega de Tigres, el cual ascendería cerca de los 900 mil pesos, de acuerdo con ESPN, y además podría recibir un partido de suspensión… y es ante América, su ex.

Tigres ya se encuentra calificado a la Liguilla y en sus dos últimos partidos del torneo regular, ante América y Cruz Azul, se juega el liderato del torneo.