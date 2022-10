¡Tsss! A la directiva de Tigres no le gustó que el 'Piojo' Herrera dijera que el equipo ya se hizo viejo

Ay, el ‘Piojo’. Si hiciéramos un recuento sobre las veces en las que ha realizado declaraciones polémicas, seguro nos tomaría un buen rato. Y es que después de la eliminación de Tigres en el Apertura 2022, Miguel Herrera declaró que su equipo ya se hizo viejo.

Tal vez no dijo mentiras porque el plantel se acerca a un momento de cambios y no tiene a puro chavito; sin embargo, sus palabras no gustaron a la directiva y Mauricio Culebro, presidente del equipo, respondió públicamente con su postura.

“Sí quiero aclarar que no comparto las declaraciones de Miguel. El promedio de edad del equipo ahí está; creo que al final del día, en año y medio hemos tenido semifinales y cuartos de final. No es lo que estamos buscando, no es el objetivo, algo nos ha faltado y eso me queda claro, pero por eso estamos analizando qué es eso que nos hace falta para trabajar“, puntualizó el presidente de Tigres ante los medios de comunicación.

Agencia Mexsport

La polémica despertó los rumores sobre la salida del ‘Piojo’ de Tigres, pero por ahora no hay una postura oficial del club. Culebro agregó que el equipo completo está bajo evaluación, incluso por lo hecho en torneos anteriores y destacó la duración del contrato de Herrera.

“Estamos en proceso de evaluación y sobre esa evaluación tomaremos decisiones; no tomamos decisiones a la ligera, las tomamos bien pensadas y siempre con una evaluación profunda fuerte y sólida. De contrato le quedan seis meses“.

¿Qué dijo el ‘Piojo’ para recibir esa respuesta en Tigres?

Por acá recordamos las palabras completas del ‘Piojo’ Herrera. Como ya decíamos, no es ningún secreto que Tigres podría vivir varios cambios por la edad de sus futbolistas y simplemente porque comenzará un nuevo torneo, ¿pero la regó o hizo bien? Lo dejamos al criterio de la afición.

“Si me van a correr, eso lo deciden ellos (la directiva). Ni la gente puede decidir, pueden estar contenta o triste, obviamente están molestos porque eliminaron a su equipo. Yo lo dije, me va a tocar o le tocará a otro el recambio generacional de este equipo que lo gano todo en 10 años, pero que ya se hizo viejo para el futbol“, declaró en conferencia de prensa.

Agencia Mexsport