Las primeras palabras de Pizzuto como jugador del Lille: “Sobre la lesión, finalizo detalles”

Eugenio Pizzuto es oficialmente jugador del Lille de Francia, equipo que finalizó la temporada pasada en el cuarto sitio de la tabla general y por ello disputará la Europa League.

Su salida a Europa se vislumbraba imposible en enero, cuando sufrió la aparatosa fractura de tibia y peroné en el juego de debut en Primera División contra León, sin embargo el jugador ahora se encuentra listo para debutar en el Viejo Continente, pues se encuentra en condiciones de volver a las canchas.

“Sobre la lesión fue hace seis meses, estoy mejor, estoy finalizando los últimos detalles para estar de vuelta en la cancha, pero estoy al 100 por ciento para jugar para el Lille”, declaró el mexicano en conferencia de prensa.

Pizzuto llega al futbol de Europa apenas con 18 años, casi la misma edad a la que llegó Diego Lainez al Betis, con el que apenas ha contado con posibilidades de jugar, sin embargo el exjugador del Pachuca descartó que su juventud le impida triunfar en su primera temporada en Europa.

“Creo que la edad no importa. La edad solo es un número. Me siento seguro y capaz de poder jugar con el equipo, no me importa si es justo ahora o en un mes o dos meses. Creo que estoy preparado mental y físicamente”, indicó.

Se queda en el Lille

Respecto a los rumores sobre un préstamo al futbol de Bélgica o Portugal, Pizzuto aseguró que está garantizada su estancia con el Lille para su primera temporada y lo hará para el primer equipo.

“Estoy muy agradecido y feliz por estar aquí. Gracias por la confianza de traerme para acá. Gracias a todos, estoy muy feliz y voy a dar todo por el equipo y tratar de ganar todo para que podamos prosperar como equipo. ¡Allez LOSC!”, dijo.