Playoffs y fase de grupos: Así se jugará la Copa Oro 2021

¡Está todo listo! Se dieron a conocer como se jugarán los playoffs y la fase de grupos de la Copa Oro 2021, en la que aún están por repartirse tres boletos en las próximas fechas.

Las fechas en las que se disputará la Copa Oro 2021 aún no se han dado a conocer. Lo que sí es que ya se saben quienes serán 13 de los 16 equipos que participarán en la edición a la que México llegará como campeón defensor, tras su título en 2019.

Los playoffs

Los tres equipos que faltan por clasificar en la Copa Oro 2021 saldrán de los playoffs que se dividirán en dos rondas y en los que participarán otras doce Selecciones.

Los involucrados son: Haití, San Vicente y las Granadinas, Bermuda, Barbados, Guatemala, Guyana, Guadalupe, Bahamas, Trinidad y Tobago, Montserrat, Cuba y Guyana Francesa. Será una primera ronda de la que saldrán solo seis equipos y una segunda ronda en la que los ganadores, serán los que clasifiquen al torneo.

Gold Cup Prelims matchups are set for the 3 remaining spots in Gold Cup 2021! #ThisIsOurs pic.twitter.com/MCjJwfyoBQ

— Gold Cup (@GoldCup) September 29, 2020

El invitado

La Copa Oro 2021 tendrá un especial invitado: la Selección de Qatar. Con miras al Mundial que organizarán en su país en 2022, volverán a participar en un torneo internacional, como lo hicieron ya anteriormente en la Copa América.

En el torneo organizado por la CONMEBOL se ubicaron en el Grupo B junto a Colombia, Argentina y Paraguay. Se fueron eliminados en la fase de grupos, sumidos en el fondo con una sola unidad.

La fase de grupos

Ahora sí, la fase de grupos de la Copa Oro 2021 se jugará de la siguiente manera:

Grupo A: México, El Salvador, Curazao y el vencedor del choque entre Trinidad y Tobago vs Montserrat y Cuba vs Guyana Francesa.

Grupo B: Estados Unidos, Canadá, Martinica y el ganador del duelo entre Haití vs San Vicente y Granadinas y Bermuda vs Barbados.

Your Gold Cup 2021 Groups are set! 🏆 What is the toughest group? #ThisIsOurs pic.twitter.com/885MxSvzri — Gold Cup (@GoldCup) September 29, 2020

Grupo C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y el ganador del partido entre Guatemala vs Guyana y Guadalupe vs Bahamas.

Grupo D: Honduras, Panamá, Granada y Qatar.