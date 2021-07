¿Por qué el equipo de softbol dejó uniformes en la basura y cuáles serían las sanciones?

El equipo mexicano de softbol tuvo una destacada e histórica participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pese a que no lograron cerrar con una medalla. Después de un inicio complicado, el equipo mexicano compuso el camino y se instaló en la pelea por la medalla de bronce, la cual quedó finalmente en poder de Canadá.

Sin embargo, la imagen positiva del equipo nacional se transformó tras las controvertidas publicaciones de las boxeadoras, Esmeralda Falcón y Brianda Tamara Cruz, quienes denunciaron que las jugadoras de softbol dejaron la basura de la Villa Olímpica los uniformes con los que compitieron en Tokio 2020.

¿Por qué dejaron los uniformes en la basura?

Los uniformes que aparecen en las fotografías corresponden a las indumentarias de entrenamiento y de acuerdo con el presidente de la Federación Mexicana de Softbol, las jugadoras optaron por dejar las prendas para liberar espacio.

Rolando Guerrero indicó que cada una de las jugadoras recibió nueve uniformes de juego, tres de color verde, tres blancos y tres rojos, los cuales cargan de regreso, además de otros aditamentos como guantes y bates, de modo que la decisión de dejar los uniformes de entrenamiento corresponde a una decisión para liberar peso y espacio.

“Entregamos a cada una nueve (uniformes), tres rojos, tres verdes y tres blancos y los blancos eran los más limpios pero en definitivo tenían mucha ropa“, explicó en entrevista con TV Azteca. En promedio, cada maleta de cada jugadora pesa cerca de 25 kilogramos entre ropa y aditamentos deportivos.

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: “nada” estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.😭😔 @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o — esmerfalconmx (@esmerfalconmx) July 29, 2021

“Tenían que hacer espacio en su maleta… porque no es lo mismo empacar 33 bates, los arreos de catcher, los arreos de juego, los tres uniformes y los de entrenamiento, que empacar un par de guantes (de boxeo), es mucho más fácil empacar un par de guantes que con todo respeto, ni vamos atacar, ni vamos a responder, ni vamos a responder nada en las redes, simplemente fue un hecho de sobrepeso”, mencionó.

¿Qué sanciones pueden tener?

De acuerdo con el jefe de misión del Comité Olímpico Mexicano, Mario García, se realizará una investigación al respecto y con base a ello se tomará una decisión. “Condenar el hecho, ya que descartar un uniforme de presentación en la basura es un agravio a nuestra identidad“, dijo, según ESPN.

Carlos Padilla, presiente del Comité Olímpico Mexicano, explicó que van a esperar la llegada del presidente de la federación de softbol para aclarar el hecho y no descarta que las jugadoras puedan ser expulsadas del equipo nacional.

“Una de ellas (de las sanciones) es simplemente que no van a participar, en caso de que se comprueben algunos temas, en el ciclo Olímpico, como Panamericanos, Centroamericanos; en París ya no hay Softbol, pero en Panamericanos y Centroamericanos sí”, dijo el dirigente, aunque el Comité Olímpico Mexicano no cuenta con estatutos públicos sobre el trato de los uniformes.

¿Y los uniformes con la bandera chueca?

Esta no es la primera polémica respecto a uniformes de la delegación mexicana, pues cabe recordar que la marca china que patrocina al equipo mexicano en Tokio 2020, entregó uniformes a la selección Mexicana de Futbol, así como a algunos otros atletas como Ana Ferrer, con la bandera al revés.

De este caso ya no se ha hablado, pese a que la Secretaría de Gobernación cuenta con estatutos que castigan faltas como esta.