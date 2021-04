¿Por qué jugadores del Real Madrid publican imagen de la portera del equipo femenil?

Misa Rodríguez, portera del Real Madrid ha visto la unidad del futbol mundial gracias a una publicación en su cuenta de Twitter. No todo inició bien, pues después de postear una foto de la celebración del gol de Asensio en Champions y una foto suya en un encuentro del equipo, usó el #MismaPasión y una oleada de comentarios machistas atacaron a la futbolista.

Tras todos los comentarios que le hicieron a Misa Rodríguez por el tweet, decidió borrar la publicación, pero los jugadores del Real Madrid masculino no pasaron por alto el hecho y mostraron apoyo a su compañera de equipo subiendo fotos similares con el hashtag que había utilizado.

Paso al frente de los jugadores del Real Madrid como Marcelo, Lucas Vázquez, Vinicius, Casemiro, Carvajal y el mismo Marco Asensio para decirle que no al machismo en el futbol y ser abanderados del mismo escudo de equipo que defienden.

Pero, no sólo han sido los jugadores del Real Madrid, también se han sumado jugadoras de otros equipos en España, equipos españoles en el futbol y otros deportes, medios de comunicación y hasta escuadras internacionales participan en esta publicación.

Así se vive el apoyo a Misa Rodríguez en redes sociales

La publicación que Misa Rodríguez subió sólo tenía la intención de demostrar que no existían barreras entre el futbol femenino y el masculino, que existe el mismo sentimiento y pasión no sólo por el deporte, sino por el Real Madrid, pero algunos no captaron el mensaje y comenzaron los insultos.

Marco Asensio, protagonista de la foto que subió Misa, fue de los primeros en hacerse presente en apoyo a la portera y con el mensaje: “Que nadie te impida decir lo que piensas“, comenzaron las muestras de apoyo. La temática del apoyo es la misma para todos, una foto del equipo femenino y una del masculino.