Hay heridas que nunca cierran y una de ellas es la que Ricardo La Volpe dejó en Cuauhtémoc Blanco tras no llevarlo al Mundial de Alemania 2006, justo cuando se encontraba en su mejor momento. En aquel entonces fue una decisión que nadie entendió y que fue bastante polémica.

Nunca tuvimos una respuesta clara de por qué el ‘Bigotón’ dejó al ‘Cuau’, sin embargo, después de 17 años y ya retirado, Blanco al fin pudo saber la razón por la que se quedó fuera de aquella lista mundialista.

Durante la ceremonia de investidura del Salón de la Fama en Pachuca, Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe se encontraron, ambos tocaron el tema y el entrenador argentino reconoció que aunque el ídolo americanista era un gran jugador no tenía espacio en su sistema de juego, digamos que en pocas palabras no se arrepiente de su decisión.

“Cuauhtémoc es un gran jugador, un líder dentro de los grandes jugadores, pero siempre dije que me pude haber equivocado o no, tal vez mi equivocación está en que yo digo que los sistemas de juego están por encima de los jugadores, para mí el futbol es un ajedrez, para mí no entraba dentro del sistema de juego “

Cuauhtémoc Blanco confesó que fue una decisión muy dolorosa, pero sobre todo lo que más lo hizo enojar fue saber que se quedó fue de la convocatoria en lugar de Rafael García, quien en aquel entonces era yerno del ‘Bigotón’.

“Si me encabronó que no me llevará al mundial, en lugar de llevarme a mí, llevó a su yerno y pues hay niveles. Obvio que sí me dolió, imagínate que no te lleven a un Mundial estando en tu mejor momento”

Cuauhtémoc Blanco sobre no ir al Mundial de Alemania