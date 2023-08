Lo que necesitas saber: El Consejo de Expertos es formado por Javier Aguirre, Rafael Márquez, Fernando Hierro y Carles Puyol, todos con la intención de ayudar a Jaime Lozano en su gestión como entrenador de la Selección Mexicana.

A la Federación Mexicana de Fútbol no le duró ni una semana su Consejo de Expertos, pues Ricardo La Volpe fue el primero en bajarse del proyecto después de no llegar a un acuerdo sobre sus funciones y que según él, tantas personas podrían confundir al Jimmy Lozano.

La Volpe aseguró que su reunión con Juan Carlos Rodríguez, presidente de la FMF fue superficial y que la ‘Bomba’ nunca fue capaz de aclarar todas sus dudas, ni explicarle exactamente su intención con el dichoso consejo.

Ricardo La Vope no forma parte del Consejo de Expertos de la FMF / Fotografía Getty Images

Nunca estuvo convencido con el consejo

El Consejo de Expertos formado por Javier Aguirre, Rafael Márquez, Fernando Hierro y Carles Puyol para ‘ayudar’ a Jaime Lozano en su trabajo al frente del TRI, fue una idea en la que nunca estuvo de acuerdo Ricardo, para él tiene que ser el entrenador quién decida si quiere o no ayuda de otras personas.

“Me pareció que se puede confundir el técnico si hay varias opiniones y cada uno tiene una filosofía, una forma de jugar y considero que Jimmy es quien debe decidir a quién quiere acompañándolo en su trabajo“ Ricardo La Volpe sobre el Consejo de Expertos

“No sé por qué dicen que estoy ahí”

La iniciativa de la Federación comenzó con el pie izquierdo, pues tras confirmar a Lozano como el entrenador, dio a conocer a los integrantes del consejo entre los que estaba Ricardo La Volpe, sin embargo, según sus palabras; “para nada llegué a un acuerdo no sé por qué dicen que estoy ahí, no me senté a hablar con el técnico. No entiendo”.

Ricardo La Volpe queda fuera del Consejo de Expertos de la FMF / Fotografía Getty Images

“No entiendo qué es lo que pretenden. Que se sienten y que se aclaren qué quieren con ese consejo. Me reuní con Juan Carlos Rodríguez y le dije que me explique todo esto, fue una reunión muy superficial. Esa es una decisión de la FMF. Yo me hago a un lado y agradezco”. Ricardo La Volpe, ex entrenador de la Selección Nacional

Según la versión de Ricardo La Volpe, él nunca aceptó formar parte del consejo, únicamente tuvo una reunión con la ‘Bomba’ en Las Vegas y aunque recibió una invitación nunca llegó a un acuerdo con la FMF, incluso cuando se ‘confirmo’ su presencia, él salió a negarlo todo.

Aunque después de tantas confusiones, ahora sí, ya no forma parte del Consejo de Expertos, pues la Federación le dio las gracias a La Volpe por su brevísima participación en el LamborJimmy, parece que no les gustó nada la postura del argentino.

A La Volpe nunca le convenció el Consejo de Expertos / Foto: Especial

La Volpe quería ir a los entrenamientos

Aunque otras de las razones de la salida de Ricardo se deben a que, al parecer, quería tener más injerencia en las decisiones tácticas del equipo, asistir a los entrenamientos y ver de primera fila el funcionamiento de la Selección, algo que no gustó nada, pues su papel era solo de consejo, no como un auxiliar extra.

Entre que son peras o son manzanas, el Consejo de Expertos comenzará su aventura a lado de Jaime Lozano en su nuevo proceso con la Selección Mexicana en busca de levantar un equipo que va dando de tumbos en cada torneo o partido que participa.

