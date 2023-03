Siempre se ha dicho que Fórmula 1 es un deporte caro, y por ello no cualquiera puede desarrollarse como piloto y mucho menos no cualquiera puede manejar una escudería, sin embargo ser aficionado del Gran Circo resulta caro, muy caro.

Y es que los productos de las escuderías no son nada baratos, pero a la vez muchos están muy chidos y a veces es imposible resistirse a no comprar algo, desde una polo, una gorra, una chamarra o hasta un casco miniatura.

Si has acudido a un Gran Premio, seguramente te has dado cuenta que los productos que venden en los stands dentro de los autódromos no son precisamente algo que puedas comprar con mil pesos. Para el Gran Premio de México 2022, encontramos que una chamarra de Lewis Hamilton estaba en ocho mil pesos ¡ocho mil pesos!

En 2022 las chamarras de Lewis Hamilton iban de cinco mil a ocho mil pesos

Si querías comprarte una gorra, por lo menos tenías que desembolsar mil 200 pesos por el modelo más sencillo, que no era precisamente la gorra de Checo Pérez o alguna de Red Bull, y ya no se diga de modelos especiales, de edición pensada en México, que andaban en tres mil pesos. ¿Cómo es que una gorra puede costar tanto dinero?

¿Por qué los productos de Fórmula 1 son tan caros en un Gran Premio?

En efecto, ser aficionado a la Fórmula 1 es bastante caro y si una gorra te cuesta tres mil pesos, una chamarra es aún más cara. ¿Pero qué hace que los productos sean tan caros?

Platicamos con un directivo de una marca que desde 2023 se convirtió en patrocinador de las gorras de Checo Pérez y Red Bull y nos contó que los productos entran en una especie de filtros de venta que encarecen las cosas.

La marca que produce las playeras, gorras o hasta cascos, venden cierta cantidad o lotes de sus productos otras tiendas, y esto hace que el producto suba de precio, pues claro, el nuevo vendedor quiere obtener ganancias.

A su vez, este vendedor surte de productos a los stands o tiendas que se colocan en los Grandes Premios, que venden sus productos a un precio final, que es con el cual nos encontramos todos los aficionados de carne y hueso.

Las gorras de Checo se vendían en dos mil pesos en 2022/ Foto: Sopitas.com

¿Cómo le hago para no comprar tan caro por productos de Fórmula 1?

Si quieres ahorrarte algunos pesos, la recomendación que nos da ese directivo es acudir a las tiendas de origen, en las cuales encontrarás mejores precios. Tanto en la tienda virtual de la marca, como en las tiendas físicas, una gorra de la nueva colección de Red Bull está en casi 900 pesos o 44 dólares en la tienda virtual de Fórmula 1, aunque debes contemplar el porcentaje extra por gastos de envío.

“Una gorra de tal precio, te cuesta cerca de tres mil pesos dentro del autódromo y como productor a veces te llevas solo las mentadas de madre”, nos compartió.

Esta gorra de la nueva colección de Red Bull no supera los mil pesos ¿Cuánto costará en el Gran Premio de México 2023?

La ley de oferta y demanda hace que los productos suban aún más de precio

En 2021 McLaren presumió un diseño bastante chido de una gorra para Lando Norris que fue sumamente pedido y consumido. El precio de la gorra en la tienda de origen era de 999 pesos, y en el autódromo la encontrabas a dos mil 500 pesos y luego hasta en cinco mil.

Sopitas.com

La gorra de Lando Norris se vendió hasta en cinco mil pesos en 2021 / Captura

Este mismo modelo se vendió en el Gran Premio de 2022 y a pesar de ser un modelo pasado, el precio no bajó, pues se vendía de nueva cuenta en tres mil pesos.

Si un producto se está agotando dentro del autódromo, el precio sube en el mismo fin de semana, y es esta la razón por la cual la gorra de Lando Norris subió al doble en el Gran Premio del 2021 y es la misma razón por la cual una chamarra de Lewis Hamilton se vendía en ocho mil pesos, y es que, en efecto, sólo la encontramos en una de las tiendas del autódromo, de modo que estaba a nada de agotarse.

Los modelos viejos no pierden su valor en Formula 1. Una chamarra impermeable de Red Bull de la temporada 2022, te sale en casi tres mil pesos en la tienda virtual de Fórmula 1, o sea que al igual que el ejemplo de la gorra de Lando Norris, el precio no baja de su tarifa original, sólo sube, y la cosa es que la marca de origen ya no vende este producto, debido a que ya no patrocina a Red Bull, por lo tanto es un producto apunto de agotarse y por lo tanto, un producto demandado.

La chamarra de Red Bull del 2022 no perdió valor en 2023 / Captura

Ahora, esto no significa que no debas comprar cosas dentro del autódromo, sino que esta es sólo una recomendación sólo por si quieres cuidar un poco la salud de tu cartera, pues comprar productos dentro del autódromo forma parte de la experiencia de vivir y palpar un Gran Premio, con todo y el glamour que esto conlleva, y que es parte del valor agregado por el cual los productos dentro de un autódromos son más caros.