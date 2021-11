¿De qué va y por qué vale la pena ver la serie de Tom Brady: Man in the Arena?

Cuando hablamos de Tom Brady, sin duda alguna nos estamos refiriendo al posiblemente mejor atleta en la historia del deporte, es debatible o por lo menos está en el top 3. Pero no sólo es su grandeza en la NFL, sino todo lo que ha ganado para ser el GOAT de GOAT’s.

La dejaremos fácil sobre la mesa, Tom Brady tiene más anillos de Super Bowl que cualquier franquicia de la NFL. En total, tiene 7 victorias de campeonato, pero también tiene tres derrotas en estos encuentros. 10 Super Bowls, son los que ha jugado Brady, más que cualquier equipo, menos los Patriots.

Sin duda, hablar de Tom Brady son palabras mayores, así que, si alguien merece una serie de sus logros, ese es el mejor QB de todos los tiempos y se la cumplieron. ‘Man in the Arena’ es una nueva serie documental que consta de 10 capítulos sobre Tom Brady.

Y si lo suponen, adivinaron; cada capítulo de ‘Man in the Arena‘ será sobre cada Super Bowl que ha jugado Tom Brady con Patriots y el último con Buccaneers. Pero, sería muy aburrido si se repasan los detalles del encuentro, esos se los sabe cualquier fan del QB.

Dicha serie, que aprovechando está disponible por Star+, no nos habla de cómo sintió Tom Brady las victorias o derrotas en los Super Bowls que ha jugado, sino todo el proceso personal y de conjunto para llegar hasta el partido de partidos -lease con voz del Perro Bermúdez-.

¿Qué podemos esperar de Man in the Arena: Tom Brady?

Primero que nada, les tenemos que decir, que no todos los capítulos de Man in the Arena están disponibles, a partir del martes 16 de noviembre se liberará un capítulo nuevo todos los martes, hasta cumplir las 10 entregas. Así que tendrán que estar al pendiente para no perderse ninguna.

Tom Brady será parte central de Man in the Arena, gracias a él se hizo esta serie, pero no sólo escucharemos las palabras de Tom Brady comentando todos los aspectos que ya mencionamos. Contará con la participación de compañeros dentro y fuera del emparrillado.

“Man in the Arena es más que una serie de aspectos destacados de la carrera recopilados juntos. Esta serie muestra el viaje increíble que ha sido para mí estos últimos 22 años y la gente increíble que me ha impactado en este viaje increíble. Es una mirada al interior de cómo este viaje me ha ayudado a convertirme en el hombre que soy hoy“, dijo Brady en comunicado retomado de ESPN.