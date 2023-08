Lo que necesitas saber: Juan Fossaroli y Fernando Tornello consideran que son varios aspectos los que hacen que Verstappen sea más rápido que Checo; no sólo es el auto

Durante el Gran Premio de Bélgica, Max Verstappen barrió con todo lo que tuvo en frente y ganó de manera sencilla a pesar de haber largado en la sexta posición. Checo tomó el liderato de la carrera antes de completar la primera vuelta, pero fue superado por su coequipero en el giro 17 y al final de la carrera, el neerlandés registró una diferencia de más de 22 segundos, que aunque parezca poco tiempo, en Fórmula 1 es un mundo y más si se toma en cuenta que tanto Checo como Max, tiene el mismo auto. ¿O no tienen el mismo auto?

Tras aquella carrera, Arturo Elías Ayub compartió en su cuenta de twitter (todavía se llamaba twitter), que se le hacía muy sospechoso que entre los dos pilotos existiera tanta diferencia, dando a entender que el auto de Verstappen tenía un mejor desarrollo. “Tanta diferencia no la puede hacer solo el piloto”.

¿Por qué el auto de Verstappen es más rápido que el de Checo?

Este aspecto fue analizado por Fernando Tornello y Juan Fossaroli, quienes hacen dupla desde hace muchos años en las transmisiones de Formula 1 para América Latina, y ambos coinciden en que la diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez la hacen diversos factores, no sólo el desarrollo del auto, de modo que influye aspectos como la confianza, la disciplina (que no la tiene tanto Max Verstappen) y la propia filosofía de la escudería Red Bull, que se ha desarrollado desde 2016-2017 en torno Max Verstappen.

“Es un equipo que ha crecido al rededor de un piloto, sin desmerecer el trabajo que hace Max, que es impresionante. Todos trabajan a la perfección. Checo llega a un equipo en el que Max siempre liquidaba a sus compañeros”, indicó Juan Fossaroli en el podcast Equipo Media 1.

“La manera en la que esta concebido el auto también le cae mucho mejor a Max Verstappen porque la diferencia que vimos en Bélgica no creo que sea la real cuando en algún momento, por ejemplo, en Arabia, rodaban al mismo ritmo. Algo pasó, y lo reconoció el propio Checo, que el auto fue mejorando al nivel de Max, pero no a propósito, sino que fueron las circunstancias, además de la confianza que tiene el piloto neerlandés, y la forma en la que trabaja el equipo del lado del box de Max, todo eso hizo una diferencia tan grande”, complementó Juan Fossaroli.

Max Verstappen no atiende las indicaciones y Checo sí

Las discusiones entre Max Verstappen y su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, también evidenciaron otro aspecto, que es la parte disciplinaria, pues el neerlandés no siempre atiende las órdenes del equipo, como cuando le pidieron que dejara pasar a Checo en el Gran Premio de Brasil 2022.

Algo así pasó en Bélgica cuando Lambiase le pidió a Max que usara la cabeza, cuando se negó a bajar el ritmo pese a que le decían que la degradación de los neumáticos era mayor a la pronosticada.

“Checo mantuvo más a raya a los que venían atrás, más que fijarse en Max, que siguió como un loco, acelerando toda la carrera, y sin necesitarlo en la parte final. A veces tendrá que levantar el pie del acelerador, no para esconder a los rivales, sino para llegar al final con las gomas y el auto sin riesgos, porque Max se toma todos los riesgos porque confía en él y confía en el auto, y hasta ahora las dos cosas responden bien”, indicó Fernando Tornello, quien advirtió que un día va a fallar el auto o un mecánico.

“Max no sabe hacer las cosas de otra manera, siempre al fondo, siempre en el límite, siempre tratando de buscar la perfección por eso no se conforma y no levanta cuando se lo piden. A Checo le piden lo mismo y lo hace. A veces tendrá que escuchar al equipo porque no es necesario hacer esa diferencia con su compañero, hay que evitar desgastar el motor y el auto. ¿Para qué exprimir al máximo un auto dominante cuando se puede conservar el auto hasta el final?”, completo Juan.

Lo mejor de Max Verstappen no ha llegado aún

Tornello consideró que Max Verstappen es uno de los mejores pilotos que ha visto en los últimos años y consideró que puede mejorar todavía más si toma las órdenes del equipo en serio, por lo cual considera que una buena charla con Helmut Marko, Christian Horner y Lambiase, no le caería nada mal al neerlandés.

“Si Max le hace caso al equipo, va a ser un mejor piloto y va a ganar más todavía, que es lo que quiere”, indicó la voz de la Fórmula 1.

