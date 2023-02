Amigos de América, el fin de una era ha llegado. La emoción de estar tan cerca del arranque de la temporada 2023 de Fórmula 1 viene acompañada por una triste noticia y es que los rumores que aseguraban que Fernando Tornello y Juan Fossaroli dejarían las transmisiones para México en Fox Sports son reales y el propio Tornello lo ha confirmado.

Tornello ha sido durante muchos años la voz de Fórmula 1 para América Latina y ha hecho una dupla de lujo con su compatriota argentino, Juan Fossaroli, quienes se han ganado el corazón de México porque ambos le tienen un cariño especial a nuestro país (Por aquí te contamos la historia de Fernando Tornello). Juan ha aportado análisis, entrevistas y hasta un simpático dote de especialista de clima.

Juan Fossaroli le tiene mucho cariño a México / Sopitas.com

A través de sus redes sociales, Tornello lamentó que en México no podamos escucharlo más: “Muchas gracias a todo el pueblo mexicano por sus mensajes y por todo el afecto y respeto que nos han brindado por muchos años. Las decisiones que tomaron los canales de dividir las transmisiones pasan muy lejos de mi alcance. En lo personal jamás habría querido dejar de narrar para México”, indico Tornello.

Fernando Tornello confirmó los rumores en Twitter

¿Por qué no escucharemos a Fernando Tornello y Juan Fossaroli en México?

La salida de Fernando Tornello y Juan Fossaroli se debe a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la fusión entre The Walt Disney Company y 21st Century Fox. Hay que recordar que Disney ya era dueña de ESPN, por lo cual al fusionarse con Fox, cae en terreno del monopolio.

En otros países, sobre todo en Sudamérica, Fórmula 1 es transmitida por ESPN y Star+, por lo cual si sigues sobre todo a Juan Fossaroli en sus redes sociales, tal vez podrás recordar que el reportero publicaba algunos anuncios sobre Star+, además de que en algunas fotos aparece con el micrófono de ESPN.

Juan Fossaroli le da in toque especial a las transmisiones de Fórmula 1 /ESPN

En México, sin embargo, los derechos de transmisión de Fórmula 1 están en poder de Fox Sports, por lo cual ante la aprobación de la IFT, en México se tienen que realizar cambios para que la transmisión de ESPN no sea la misma que en Fox Sports.

¿Quién va a narrar Fórmula 1 en México?

Si bien estábamos acostumbrados a esa dupla entre Juan Fossaroli y Fernando Tornello, las transmisiones en México quedarán a cargo de otro master de automovilismo, se trata de Luis Manuel ‘Chahco’ López, quien tiene un laaaaargo recorrido por la televisión mexicana, desde la época de José Ramón Fernández en TV Azteca.

‘Chacho’ López será la voz de Fórmula 1 en México y estará acompañado del colombiano Diego Mejía, quien en teoría estará como reportero en pista. Ambos trabajaron la temporada 2022 al lado de Tornello y Fossaroli.

Chacho López será la voz de Fórmula 1 en México / IG Fernando Tornello

Se dice y se cuenta, sin embargo, que en México seguirán escuchándose Tornello y Juan Fossaroli en las transmisiones de F1TV, aunque ahí ya no tendríamos las voces de ‘Chacho’ y Diego Mejía, pero hasta ahora no hay algo oficial que confirme esta información, de modo que no quedará otra más que esperar a que inicien las prácticas libres y confirmarlo, pero por lo pronto nos tenemos que despedir de los cuatro fantásticos en las transmisiones de Fórmula 1.

Fernando Tornello nos deja en la F1 para México