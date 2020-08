Tigres ya encontró portero. Después de la crisis en el arco provocada por lesiones y casos positivos de coronavirus, el club regiomontano acudió a Carlos Gustavo Galindo, joven de 20 años de edad que fue cortado por el club felino en el mes de junio.

El arquero tapatío jugaba con el equipo Sub 20, con el cual ya no podría jugar a partid de abril del 2021, a menos que subiera al primer equipo, por lo que no le renovaron contrato y quedó como agente libre.

El futbol le hace justicia a Gustavo Galindo

El escenario ideal para Gustavo Galindo era ser promovido al primer equipo como tercer portero, pero el controvertido Ricardo Ferretti es de la idea de tener sólo dos porteros en el primer equipo, por lo que el equipo felino registra a dos guardametas desde hace varios años y para las últimas campañas Nahuel Guzmán y Miguel Ortega eran los elegidos por el timonel.

Tras las bajas de ambos arqueros del primer equipo por resultados positivos de covid, la tercera opción era Alan Flores del equipo Sub 20, pero también se encuentra aislado, mientras que Arturo Delgado, igual del Sub 20, se recupera de un desgarre.

Las opciones se limitaban a alguno de los cinco porteros Sub 17, por lo que el equipo felino se movió para buscar a Galindo y llevarlo de regreso al club. El movimiento le benefició al arquero tapatío, pues además de debutar en Primera División (salvo alguna sorpresa) amarró contrato.

De no tener contrato el mes pasado, Galindo pasó a firmar convenio de dos años, de modo que quedó registrado con el equipo hasta el 2022, aunque fue tiene ficha de jugador Sub 20, esto quiere decir, que el ‘Tuca’ seguirá trabajando con dos porteros, una vez que Guzmán y Ortega se recuperen.

¿Qué va a pasar con los Sub 17?

En las próximas horas, Ferretti tendrá que elegir cual de los porteros menores de edad hará el viaje para fungir como portero suplente en el partido del domingo contra Toluca.

Entre las opciones está Fernando González, de 16 años de edad, y Paolo Bedolla, de 14 años y quien ha entrenado con los porteros del primer equipo.