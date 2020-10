Tal parece que la polémica en torno al Clásico Español del pasado fin de semana continuará y es que ahora podría haber consecuencias para Ronald Koeman, quien criticó fuertemente al VAR y a los árbitros tras el penal marcado a Sergio Ramos; podría ser sancionado hasta por 12 juegos.

El Real Madrid venció con autoridad al Barcelona en el Camp Nou este fin de semana por marcador de 1-3, donde el segundo gol ‘Merengue’ fue lo que desató este escándalo, pues Lenglet cometió una falta a Sergio Ramos dentro del área y se marcó penal… pese a que el asistente le dijo al central que primero hubo falta del español.

¿Qué dijo Koeman que podría ameritar esta sanción?

Ronald Koeman habló en conferencia de prensa luego del partido y explotó contra el VAR y los árbitros, pues le pareció increíble que la tecnología sólo entre en vigor para afectar al Barcelona, generando gran controversia con sus palabras.

“Para mí no es penalti. Llevamos cinco jornadas y el VAR sólo ha entrado en jugadas contra el Barca, nunca a favor. Ni el penalti de Messi contra el Sevilla, ni en dos jugadas de expulsión contra el Getafe… El VAR sólo entra en nuestra contra. Al final hablé con el árbitro para decirle que ojalá me puedan explicar algún día cómo funciona el tema del VAR”, mencionó Koeman.

La posible sanción que podría enfrentar el DT del Barcelona

De acuerdo a información del diario ‘AS’, la Directora de Cumplimiento Normativo de la Federación de Futbol (RFEF), Elvira Andrés, ha hecho una petición al Comité de Competición para que Ronald Koeman sea sancionado y es que de acuerdo al reglamento, podría irse sancionado hasta por 12 juegos.

Elvira Andrés considera que las declaraciones de Koeman estuvieron fuera de lugar y que atentan directamente contra los silbantes así como la jurisdicción del VAR, por lo que harían valer el artículo 100bis y sancionar al DT del Barcelona.

“Así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados; tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3 mil 5 euros”, se lee en el reglamento.

Koeman habló este día en conferencia de prensa y comentó que no se arrepiente de nada de lo que dijo, pues pese a que le abrirían un expediente, él se mantiene firme.

“No me arrepiento de nada de lo que dije. No está en mis manos. No quiero hablar más sobre este tema”, comentó Koeman en conferencia.