Hate en aumento: Detectan 89 mil posteos ofensivos y racistas en redes durante el Mundial 2026

Lo que necesitas saber: Las cifras implican aumentos de entre tres y cuatro veces más violencia de la encontrada en redes en Qatar 2022

Vivir el Mundial 2026 en calles de nuestro país, nos ha demostrado cómo las diferencias de raza, género y nacionalidad se esfuman cuando el futbol nos lleva a convivir. Pero aún así el hate de plano no se detiene… De hecho va en aumento.

FIFA identifica miles de posteos ofensivos y racistas durante la fase de grupos del Mundial 2026

Resulta que el Servicio de Protección en redes sociales de la FIFA publicó sus resultados tras la fase de grupos de la Copa del Mundo. Analizaron más de seis millones de publicaciones y comentarios alusivos a jugadores, cuerpo técnico, selecciones, países, aficiones y prácticamente todo lo relacionado con el Mundial 2026.

Foto: Mexsport

Al ser un servicio automatizado, 225 mil publicaciones fueron reenviadas para revisión humana por ser potencialmente ofensivas, mientras que 89 mil posteos se identificaron plenamente como violentos y abusivos. De esto derivó que mil cuentas fueron puestas para investigación (13 veces más que en Qatar 2022).

De todos esos posteos, el 11% fueron agresiones racistas; de nuevo, el hate va en aumento pues en 2022 fueron solo el 3% del total.

“Una novedad en esta edición es que el Servicio de Protección de FIFA ha recopilado datos de las fuerzas de seguridad, lo que ha permitido constatar que se han identificado 100 casos legalmente imputables a lo largo de la fase de grupos del Mundial”, destaca la FIFA.

Cifras del hate en redes durante el Mundial 2026 / Imagen: fifa.com

Se han bloqueado 181 mil comentarios ofensivos durante el Mundial 2026

Todo lo anterior se suma a los comentarios nocivos que usuarios de redes en todo el mundo dejan a las selecciones nacionales. El servicio de moderación de la FIFA detectó 181 mil comentarios ofensivos, los cuales fueron ocultados de forma automática de sus redes sociales.

Eso implica una cifra cuatro veces mayor a lo visto en Qatar 2022.

Gesto contra el racismo / Foto: FIFA

Definitivamente el futbol tiene el poder de unir personas muy distintas entre sí, pero el hate es algo que no se logra controlar. Increíble que siga sucediendo, y peor, que vaya en aumento.