Lo que necesitas saber: Wayne Rooney se mantiene como el cuarto jugador más joven en marcar un gol en la Premier League.

Max Dowman se convirtió en el jugador más joven en toda la historia de la Premier League en marcar gol. Lo hizo contra el Everton con apenas 16 años y 73 días, superó por 197 días a James Vaughan, quien poseía el récord anterior.

Y aprovechando la nueva marca de Dowman, jugador del Arsenal, vamos a repasar a los cinco goleadores más jovenes de la Premier, entre los que se encuentra el mismísimo Wayne Rooney.

Fotografía @premierleague vía X

5 goleadores más jovenes en la Premier League

Max Dowman

Dowman marcó el segundo lugar del Arsenal en la victoria 2-0 sobre el Everton, justo en los últimos minutos del partido y se convirtió en el futbolista más joven en marcar gol en al Premier con 16 años y 73 días.

James Vaughan

En abril del 2005, James Vaughan del Everton marcó su primer gol en la Premier League contra el Crystal Palace, cuando tenía apenas 16 años y 270 días. En aquel entonces se convirtió en el goleador más joven, hasta que Max Dowman le arrebató el récord.

James Milner

En el tercer puesto, tenemos a James Milner del Leeds marcó su primer gol en la Premier League en diciembre del 2002 frente al Chelsea, cuando tenía apenas 16 años y 365 días.

Wayne Rooney

Wayne Rooney marcó su primer gol en la Premier League contra el Arsenal, cuando aún jugaba con el Everton. Lo hizo en octubre del 2002 con tan solo 16 años y 360 días. En aquel entonces, muchos no se imaginaron que terminaría siendo una figura del futbol inglés.

Rio Ngumoha

En agosto del 2025, Rio Ngumoha del Liverpool marcó su primer gol en la Premier League contra el Newcastle 16 años y 361 días, edad suficiente para meterse dentro del top five de los goleadores más jovenes.

Goleadores más jovenes de la Premier League