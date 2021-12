Prensa española da por hecho el retiro del ‘Kun’ Agüero; habrá conferencia en Barcelona

El 30 de octubre de 2021 marcó un parteaguas en la carrera y en la vida de Sergio ‘Kun’ Agüero hasta hablar del retiro. Un mareo provocó que el atacante saliera de cambio en el Barcelona vs Alavés, pero horas después se confirmó que la causa era distinta. El problema apareció en el corazón y se habló de una arritmia que alejaría al argentino de las canchas hasta 2022… aunque esto podría cambiar.

Lo que comenzó como un rumor a mediados de noviembre, parece hacerse realidad en los últimos días de 2021. Hace algunas semanas se dijo que el Barcelona organizaría una conferencia de prensa con el argentino y que este anunciaría su despedida de las canchas. En ese momento no pasó nada, pero la historia cambió durante las primeras horas del 14 de diciembre.

“Este miércoles (12 horas) se celebrará en el Camp Nou la comparecencia de Sergio ‘Kun’ Agüero para explicar su futuro. El acto contará con la participación de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y del jugador del primer equipo“, publicó el club en redes sociales.

¿Qué dice la prensa española sobre el inminente retiro del ‘Kun’ Agüero?

Si bien es cierto que existe una posibilidad de que el ‘Kun’ Agüero no se haya inclinado por el retiro, esta parece lejana. Diversos medios de comunicación ya lo dan como un hecho e incluso detallan sobre lo que sucederá en la conferencia.

“También estarán en Barcelona, como ha avanzado Catalunya Ràdio, Pep Guardiola y Txiki Begiristain, que llegarán la misma mañana de este miércoles tras haberse celebrado el Manchester City-Leeds United de este martes, correspondiente a la Premier League“, indica Mundo Deportivo.

Más adelante, el diario explica que los médicos realizaron todas las pruebas necesarias y posibles al ‘Kun’ Agüero. Sin embargo, los resultados no fueron alentadores y se habría decidido que el argentino no vuelva a practicar futbol para cuidar su salud, sobre todo su corazón.

Por su parte, Sport indica que la causa del retiro de Agüero son arritmias no benignas. En un punto de vista mucho más deportivo, El País publica las carencias que ya sufre el Barcelona de Xavi al ataque y que incrementarán sin el delantero argentino: “Ahora solo cuenta con dos puntas que no suman uno porque Memphis es más un falso 9 y porque Luuk de Jong no casa con el juego de toque y posesión del Barcelona“.