Tras la polémica suscitada hace unos días en el US Open, Novak Djokovic por fin rompió el silencio luego del pelotazo a la juez de línea, donde lamentó lo sucedido y haber sido descalificado de esa forma pero no prometió que no volvería a ocurrir algo así en su carrera… aunque no, no en mal sentido.

Novak Djokovic enfrentaba los Octavos de Final del US Open. Se medía al español Pablo Carreño, quien iba ganando 6-5 en el primer set, pero ‘Nole’ sufrió una mala jugada de la vida, pues al momento de lanzar una pelota al costado de la cancha, le pegó a la juez de línea. Fueron a ver que ella estuviera bien, la atendieron y demás pero pese a que el golpe fue sin querer (en apariencia), las reglas fueron claras y él se iría descalificado.

Momento en el que Novak Djokovic lanza el pelotazo a la jueza de línea 🎾🚨pic.twitter.com/26bqD2CiRd — Tereré Deportes (@TerereDeportes_) September 6, 2020

Las palabras de Djokovic tras irse del US Open

Una vez terminó el partido se esperaba la presencia de Novak Djokovic en la zona de medios, donde se creyó que hablaría de lo sucedido… pero no fue así, pues el serbio no se presentó.

Ahora, en conferencia de prensa previo al Masters 1000 de Roma, Djokovic rompió el silencio y habló de lo que sucedió en el US Open, pues comentó que fue algo que no tenía planeado, lamentó que su participación culminara así pero sabe que son cosas de la vida y en algún momento le tenía que tocar.

“Después de ese episodio estuve en shock durante dos días, tuve una gran culpa y fue una gran lección de vida. Hablé con ella (la juez) después del partido, dijo que estaba bien, que no había lesiones. Me sentí realmente mal por causarle la conmoción y el drama, no se lo merecía de ninguna manera, ella obviamente se ofrece como voluntaria, le encanta el tenis y ha estado allí durante bastantes años“, comentó Djokovic.

Pese al momento de reflexión, Djokovic sabe que el pelotazo fue algo circunstancial y que puede ocurrirle de nuevo en cualquier momento, por lo que no promete que no volverá a pasar o algo similar pero lo que sí dejó claro es que hará todo lo posible para no estar envuelto en otro caso como este.

“Hubo mucha especulación y discusiones sobre si (el castigo) era merecido o no; lo acepté y seguí adelante. No puedo prometer o no puedo garantizar que nunca haré algo similar en mi vida. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, obviamente, pero todo es posible en la vida. Por supuesto, no me olvidé de eso, no creo que nunca lo olvide, estas cosas se quedan en tu memoria por el resto de tu vida, pero no creo que tenga ningún problema importante para volver al circuito”, sentenció Novak Djokovic.