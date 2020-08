Fueron exactamente 171 días los que estuvo preso. Ronaldinho salió de la cárcel tras más de cinco meses de estar detenido en Paraguay junto a su hermano, Roberto Assis y el exfutbolista hizo una promesa.

El proceso en contra de Ronaldinho y Roberto por falsificación de documentos inició en marzo del 2020. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus todo se retrasó y ambos personajes estuvieron detenidos más de cinco meses.

Ronaldinho y Roberto se declararon culpables de haber entrado a Paraguay con documentos falsos. Al quedar libres y con el proceso de investigación detenido, deberán pagar 200 mil dólares de indemnización por daño social.

Luego de todo ese tiempo, Ronaldinho hizo una promesa a los fiscales, con tal de que lo dejaran libre. El brasileño se acercó a donde estaban los tres personajes: Marcelo Pecci, Federico Delfino y Alicia Sapriza para prometerles algo.

“Me portaré bien en Brasil, lo prometo“, fueron las palabras del campeón del mundo con la ‘Canarinha’. Al final el juez decidió dejar en libertad Ronaldinho y Roberto, aunque este último deberá cumplir sentencias más estrictas al haber sido quien pidió los documentos falsos.

La libertad de Ronaldinho

Ronaldinho salió de la cárcel y junto con su hermano viajarán a Río de Janeiro. Sin embargo sólo el exfutbolista podrá salir de Brasil. Deberá dividir su tiempo entre Río, Porto Alegre, que es donde vive su madre y familia, así como España, ya que está en proceso de mudarse a Barcelona.

La pesadilla terminó para Ronaldinho. “Nunca me imaginé que me podía pasar algo así, fue un golpe muy duro. Toda la vida he buscado llegar al más alto nivel profesional y llevar alegría a la gente con mi futbol“, declaró en su momento el brasileño. Por acá te dejamos las declaraciones completas.