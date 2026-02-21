Lo que necesitas saber: Por tres meses y dos primas no pagadas, Kylian Mbappé recibirá la cantidad de 60 millones de euros.

Se terminó la novela. El PSG le pagó a Kylian Mbappé 60.9 millones de euros tras perder la demanda que el jugador interpuso contra ellos por no pagarle salarios y primas tras anunciar su salida.

Y eso no es todo. Parece que en Francia ya se cansaron de andar metidos en problemas, tanto así que el equipo decidió no apelar la sanción. En pocas palabras que pagan y el problema se acaba.

“En aras de la responsabilidad y con el fin de poner fin definitivamente a un procedimiento que se ha prolongado demasiado, el club ha decidido no prolongar este litigio. El PSG mira ahora decididamente hacia el futuro, centrado en su proyecto deportivo y en el éxito colectivo”. Se lee en el comunicado del equipo.

Fotografía @KMbappe vía X

El PSG aseguraba que no tenía porque pagarle los salarios y las primas a Mbappé. Según ellos, tras su fichaje con el Madrid, hubo un acuerdo verbal en el que el jugador renunció a esos pagos al no extender su contrato.

Una versión que Mbappé siempre negó, hasta el punto de llegar a demandar a su ex equipo.

PSG paga 60 millones de euros a Mbappé

De acuerdo con El País, El Paris Saint Germain (PSG) retuvo pagos y primas que le tocaban a Mbapppé por los meses de abril, mayo y junio de 2024, poco antes de irse al Real Madrid como agente libre.

El tribunal laboral de París favoreció a Kylian Mbappé ya que el PSG no presentó ningún documento en el que se acreditara que el jugador renunció a sus tres meses de sueldo, así como a su prima ética y prima de fichaje, ambas establecidas en su contrato.

Tercera prima de fichaje

Salarios de abril, mayo y junio de 2024

Vacaciones pagadas

Prima de ética de abril, mayo y junio de 2024

Concepto de vacaciones pagadas sobre recordatorio de prima de ética de los meses de abril, mayo y junio de 2024

Fotografía @PSG_inside vía X

Y pues, en efecto, el PSG sólo pudo señalar que la renuncia de Mbappé a su varo se hizo mediante un acuerdo verbal. “Estamos satisfechos con la sentencia. Es lo que cabía esperar cuando los salarios no fueron abonados”, comentó la abogada del jugador francés.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el PSG le deberá de pagar a Mbappé una suma cercana a los 61 millones de euros. No es que le hagan falta al delantero del Real Madrid, pero tampoco le caen mal.

Proceso llevó varios meses

En abril pasado, la abogada de Mbappé explicó que el PSG llevaba más de un año atrasado en los pagos y es por ello que se interpuso una demanda en su contra. Se solicitó al Tribunal de Justicia de París un embargo preventivo en las cuentas del club por los 55 millones.

No tardó mucho en confirmarse el embargo cautelar. Después, fue cuestión de ver qué hacía el PSG: pagar su deuda o alargar el proceso. Optó por la segunda opción.

“En el caso de Kylian Mbappé, no es más complicado que eso. Se unió al PSG en el verano de 2017. Firmó un contrato de trabajo, que se amplió en la primavera de 2022, por dos temporadas con opción. Se firmaron los contratos. Fueron dos. ¿Se han cumplido? Sí. ¿Hasta el final? Sí. ¿Pagados? No. ¿Qué falta? 55 millones de euros”, explicó en su momento la abogada de Mbappé.

Fotografía @PSG_inside vía X

Se buscó intervención de la UEFA contra el PSG

Los abogados de Mbappé amagaron con llevar el caso hasta la mismísima UEFA… ahí, no sólo para obligarlo al pago: la idea era que, en caso de ser declarado culpable el club perdiera su derecho a jugar la Champions League… tsss.

“Kylian Mbappé aún no ha recibido los 55 millones de euros faltantes. Se ha tomado la decisión, esta vez, de pasar al ataque”.

Fotografía @realmadrid vía X

¿Qué decía el PSG sobre la demanda de Mbappé?

El PSG argumentaba que hubo un acuerdo verbal con Kylian Mbappén en el que accedió a renunciar a sus bonos tras no extender su contrato con el club e irse al Real Madrid.

Sin embargo, no tuvo manera de comprobar que dicho acuerdo existió: “El club es incapaz de probar que hubo un acuerdo. Mbappé fue privado del terreno, como medida de presión. Si hubiera un acuerdo lo habrían sacado ya”, declaró Verheyden.

El PSG respondió con un comunicado en el que se exigió que Mbbapé compliera con su palabra por respeto a sus valores, el club y aficionados. Ese mismo club que lo dejó la última parte de su contrato en la banca porque ya sabían que no iba a renovar y esa misma afición que lo abucheó varias veces por firmar con el Madrid.

Fotografía psg.fr

“El PSG considera que (Mbappé) es un empleado como los demás y que debe respetar los compromisos claros y reiterados, públicos y privados, que contrajo con su empleador, aunque se beneficiara de ventajas sin precedentes por parte del Club durante 7 años en París. Fundamentalmente, es una cuestión de buena fe, honestidad y lealtad, pero también de respeto a los valores y a la institución parisina y a sus aficionados”.

Pero después de muuuuchos meses, al fin se terminó el conflicto legal y Mbappé recibió todo lo que se le debía.