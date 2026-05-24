Lo que necesitas saber:

En la final no hay criterios de desempate, así que si hay empate en el marcador global, tendremos tiempos extra y quizá penales.

Ahora sí se viene lo bueno. Pumas y Cruz Azul jugarán la final de vuelta del Clausura 2026 en Ciudad Universitaria.

Los Felinos harán todo lo posible para aprovechar su localía y seguir haciendo ‘película’ de mano de Efraín Juárez y, para eso deberán superar a los pupilos de Joel Huiqui.

Pero lo más importante ¿Dónde ver la final en vivo? Acá te decimos.

Cruz Azul eliminó a Chivas en semifinales
Cruz Azul eliminó a Chivas en semifinales / Mexsport

Horario para el juego de vuelta entre Pumas vs Cruz Azul

La final de vuelta entre Pumas vs Cruz Azul se juega el domingo 24 de mayo, a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión va por televisión abierta: en el Canal 5 de Televisa y Azteca 7.

Cabe recordar que en la final no hay criterios de desempate, así que si hay empate en el marcador global, tendremos tiempos extra y quizá penales.

Partido de vueltaDíaHoraTV
Pumas vs Cruz AzulDomingo 24 de mayo19:00 hrsCanal 5, Azteca 7 y VIX
Jordan Carrillo tiene a Pumas en la final
Jordan Carrillo tiene a Pumas en la final / Mexsport

¿Cómo quedó la final de ida?

No hubo nada para nadie. Cruz Azul no aprovechó su localía en el Estadio Ciudad de los Deportes y quedó 0-0 ante Pumas en la final de ida, por lo que todo se definirá en la vuelta.

Partido de idaDíaHoraTV
Cruz Azul 0-0 PumasJueves 21 de mayo20:00Canal 5, Azteca 7 y VIX

La Liga MX informó que Cruz Azul solicitó el cambio de sede para la final de ida en tiempo en forma:

“De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX, el Club Cruz Azul solicitó cambio de sede, toda vez que su estadio registrado ante la liga, el Estadio Banorte, no se encuentra disponible por causa de fuerza mayor. Después de entregar toda la documentación requerida, se autorizó al Club el cambio al Estadio Ciudad de los Deportes”.

Cruz Azul había jugado la temporada regular en el Estadio Cuauhtémoc y se hablaba de que podría disputar la final de ida en este escenario, sin embargo el inmueble será sede del partido entre la Selección Mexicana y la de Ghana, el 22 de mayo, pero será ocupado desde el 21 de mayo para el reconocimiento de la cancha y llevar a cabo conferencias de presa el día de la final de ida.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Estadio Cuauhtémoc de Puebla / Mexsport

Al final, Cruz Azul logró regresar a la que fue su casa durante muchos años.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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