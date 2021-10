5 puntos para entender la renuncia de Lisa Baird como comisionada de la NWSL

Lo que comenzó como algunas denuncias en los medios de comunicación, hoy tiene a la NWSL en jaque. Las voces que se alzaron por el abuso y el acoso cometido por el director técnico Paul Riley parecen ser el inicio de una revolución, que ya dejó fuertes cambios como la renuncia de Lisa Baird.

Ahora ex comisionada de la NWSL, aceptó su responsabilidad en la falta de acción ante las denuncias, pero el caso es más grande de lo que parece y no solo involucra a dos personajes. Te contamos:

La presión generada por el caso de Paul Riley

No tuvo que pasar ni siquiera un día para que el mundo del deporte se volcara sobre la NWSL y la gestión de Lisa Baird. Una vez que The Athletic publicó su investigación, predominó la indignación ante las acciones que no llegaron por parte de los clubes o de la Liga.

Si bien es cierto que esto comenzó en 2015 y Lisa Baird llegó a la NWSL en 2020, las mujeres que forman parte de esta competencia se cansaron de que siempre se protegiera a sus agresores y no a ellas o a sus carreras profesionales.

Baird tuvo nula intención de ayudar a las futbolistas

Aunque Lisa Baird ocupó el cargo de comisionada por poco menos de dos años, no solo arrastró las consecuencias de que otros directivos dieran carpetazo al caso de Paul Riley. Ella misma tuvo conocimiento de lo sucedido gracias a los correos que intercambió con Sinead Farrelly entre abril y mayo de 2021.

Sin embargo, el mundo entero pudo darse cuenta de que nunca hubo intención de ayudar a través de esos mismos correos. Antes de que se publicara la investigación, Baird se excusó en que se revisaron los archivos de la primera “queja” y se encontró una conclusión anterior.

Si la respuesta o su forma de actuar hubiera sido distinta, ¿también el desenlace de esta historia?

Este no fue el único caso de abuso o acoso durante la gestión de Lisa Baird en la NWSL

Parece que el ambiente de la NWSL solo se nubló gracias a Paul Riley, pero es todo lo contrario. En julio de 2020, Tom Torres dejó de ser asistente en el Washington Spirit por supuestamente buscar nuevos retos y después trascendió que en realidad hizo comentarios inapropiados a algunas futbolistas; ahora trabaja con jugadoras jóvenes.

Craig Harrington fue despedido como DT del Utah Royals por ser verbalmente abusivo y realizar comentarios de índole sexual trabajadoras del club. Hoy es entrenador del América en la Liga MX Femenil.

Farid Benstiti dejó su cargo como técnico del OL Reign hace pocos meses. Se dijo que el motivo fueron comentarios inapropiados sobre el físico de varias futbolistas y cuando trabajó en el PSG se dio una situación similar.

El Gotham FC despidió a la gerente general Alyse Lahue en julio de 2021 por violar los reglamentos anti acoso de la Liga.

El constante silencio en el deporte estadounidense en general

Haber tenido más de un caso de abuso o acoso en menos de 2 años es gran muestra de que normalmente se encubre a los agresores. Más allá de que otras instituciones decidan o no contratarlos, Lisa Baird y la NWSL solo vieron pasar diferentes situaciones y se involucraron lo menos posible.

Esto terminó cobrando una fuerte factura, pues las jugadoras se cansaron de las pocas acciones a su favor. Y es que actualmente, la Liga solo pide que cualquiera que atraviese una situación de este tipo se acerque a denunciarla… ¿para ser ignorada?

La necesidad de nuevos comienzos

En medio de tanto silencio, complicidad y la falta de interés por apoyar a las afectadas, ellas mismas son quienes presionan por mejorar el ambiente en el futbol. No obstante, ellas mantienen una lucha constante que busca favorecer a las próximas generaciones.

Cada año se cobija a nuevos elementos, sobre todo jóvenes, que quedan expuestas ante estas decisiones que protegen a cualquiera, menos a ellas.