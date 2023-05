Arranca una nueva edición del Mundial Sub20, en este 2023 se llevará a cabo en Argentina y con mucha polémica al rededor de la competición, pero ahorita tocamos ese tema. Es buen momento de recordar a esos jugadores que ganaron el Balón de Oro en el torneo, o sea, fueron los más destacados.

Ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha, que es el chismecito. Porque inicialmente el Mundial Sub20 estaba pactado a jugarse en Indonesia, pues era el anfitrión hasta hace unos meses.

Peeeeeeeeeeeeero, a inicios de 2023 y tras protestas por la participación de Israel en el torneo, FIFA le quitó la sede a Indonesia y pasó directamente a Argentina, que se sacó la lotería porque no había clasificado a la competencia.

Hablando de equipos que lamentablemente no están, tenemos que decirle que la Selección Mexicana tampoco logró su pase al Mundial Sub 20, aunque también intentó llegar como sede, pero no lo consiguió.

Y bueno, ya que dimos un poco de chismecito sobre la justa mundialista, pues retomemos el tema principal que es los jugadores que han conseguido el Balón de Oro en el Mundial Sub20 y qué fue de ellos.

La lista de jugadores que ganaron el Balón de Oro en el Mundial Sub20 y qué fue de sus carreras

Sede del Mundial Sub20 Jugadores que ganaron Balón de Oro País ¿Qué fue de sus carreras? Túnez 1977 Volodímir Bezsónov Unión Soviética El ahora ucraniano, antes de la Unión Soviética fue galardonado como el mejor jugador de aquel certamen con sus dos goles en la final contra la Selección Mexicana. Después de ser el primer futbolista que recibió el galardón como mejor jugador, se mantuvo la mayor parte de su carrera en el Dynamo de Kiev, donde ganó varias ligas, copas y hasta una Copa UEFA (ahora Europa League) Japón 1979 Diego Maradona Argentina Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en el futbol. Campeón en casi todos los equipos en los que estuvo, ganador de un Mundial en México y leyenda del deporte Australia 1981 Romulus Gabor Rumania Rumania fue una potencia del futbol europeo, aunque en la actualidad eso se esfumó. Romulus Gabor ganó el Balón de Oro en el Mundial Sub20 y tras el justa, no pasó nada con él en el profesionalismo y a todo lo que apuntaba, se quedó como uno de los jugadores en mera especulación México 1983 Geovani Brasil La rompió en suelo azteca, pero tras la Copa del Mundo, no sucedió mucho con el brasileño. Jugó en varios equipos de su natal Brasil y hasta en la Liga MX con Tigres. Parecía que sería un goleador de época, pero no logró mucho, pero levantó varios títulos nacionales y hasta una Copa América Unión Soviética 1985 Paulo Silas Brasil Mediocampista bastante bueno, que después de recibir el Balón de Oro en el Mundial Sub20, fue uno de los jugadores que logró explotar todo su potencial. Anduvo en varios equipos de Europa y jugó dos Mundiales con Brasil. Se hizo entrenador y ha trabajado mayormente en Asia Chile 1987 Robert Prosinečki Yugoslavia Uno de los jugadores más talentosos que ganó el Balón de Oro en un Mundial Sub20. Brilló en el Real Madrid, Barcelona y en el Estrella Roja de Belgrado, con el que ganó una Champions League. Además, estuvo en aquella Yugoslavia que maravilló al mundo en Francia 1998. Se hizo entrenador y no le ha ido tan bien como cuando fue futbolista Arabia Saudita 1989 Bismarck Brasil Uno de los jugadores que ganaron el Balón de Oro en un Mundial Sub20 y que desafortunadamente se perdieron en el camino del profesionalismo. Se esperaban grandes cosas de él, pero se limitó a jugar en Brasil y Japón Portugal 1991 Emílio Peixe Portugal Increíble como Emilio Peixe ganó un Balón de Oro en un Mundial Sub20 cuando tenía a jugadores en su equipo como Figo y Rui Costa, porque desafortunadamente como futbolista profesional no terminó por despegar y anduvo divagando por muchos equipos antes del retiro definitivo Australia 1993 Adriano Brasil Ojo, no confundir con el ‘Emperador’, porque aunque comparten nombre, no el mismo talento. Estuvo en más de 10 equipos nada más en Brasil y nunca logró afianzarse en ningún equipo Catar 1995 Caio Brasil A diferencia de algunos de sus compatriotas anteriores, Caio sí logró cosas importantes después de conseguir el Balón de Oro en el Mundial Sub20. Napoli, Inter y Sao Paulo fueron algunos de sus clubes a lo largo de su carrera Malasia 1997 Nicolás Olivera Uruguay La garra charrúa brilló en 1997, pero uno de sus jugadores más que todos. Fue Nico Olivera, que pintaba para crack, pero terminó en la Liga MX. Estuvo mucho tiempo en el Sevilla, antes de que el equipo fuera exitoso en España e Internacionalmente hablando. Jugó en Atlas, América y hasta en Correcaminos, pero se retiró en su país natal. Nigeria 1999 Seydou Keita Malí ¿Jugadores exitosos? Bueno, tenemos el ejemplo del africano que ganó el Balón de Oro en el Mundial Sub20. Lució en Francia, fue a Sevilla y mantuvo el nivel, pero su punto máximo lo alcanzó con el Barcelona de Pep Guardiola. Tras su salida del club culé, su carrera se vino en picada hasta su retiro, pero dejó gratos momentos como futbolista Argentina 2001 Javier Saviola Argentina El ‘conejito’ era un crack y lo demostró a temprana edad con Argentina y el Balón de Oro que ganó en el Mundial Sub20. River Plate gozó de su talento y el después dio el salto a Europa, donde no le fue tan bien como se prospectaba, además, las lesiones no lo dejaron despegar tanto, pero es de los pocos campeones con el Real Madrid y Barcelona Emiratos Árabes 2003 Ismail Matar Emiratos Árabes Unidos Fue profeta en su tierra, ganó el Balón de Oro en el Mundial Sub20 celebrado en su país y como futbolista no le ha ido mal, aunque tampoco como echar las campanas al vuelo. Actualmente sigue en el Al-Wahda y el retiro ya le respira en la nuca Países Bajos 2005 Lionel Messi Argentina ¿Qué no ha conseguido Lionel Messi? Realmente pocas cosas y junto a Maradona pueden presumir un Balón de Oro en Mundial Sub20 y Copa del Mundo, ningún otro de los jugadores puede decirlo Canadá 2007 Sergio Agüero Argentina El Kun eliminó a la Selección Mexicana que había ganado dos años antes de ese Mundial Sub20 el campeonato en el Sub17. Pintaba para estrella y lo consiguió, es el máximo artillero del Manchester City y una enfermedad en el corazón lo obligó a retirarse y unirse a la Kings League Egipto 2009 Dominic Adiyiah Ghana En la época actual, los ejemplos de jugadores que ganaron el Balón de Oro en Mundial Sub20 y no hicieron mucho después, abundan, pero el caso de Adiyiah es especial, porque prometía ser un goleador impresionante, pero tras la justa mundialista, se le extinguió la pólvora Colombia 2011 Henrique Brasil Un delantero brasileño no siempre es singo de seguridad, porque no siempre funcionan y Henrique es uno de ellos. Sigue dando lata en el profesionalismo, pero nunca logró llegar al nivel que se habló después de ser uno de los jugadores ganadores Balón de Oro en Mundial Sub20 Turquía 2013 Paul Pogba Francia Desde pequeño demostró que calidad tenía y de sobra. Mediocampista con gol, con agilidad, con facha y con mucho talento. Explotó con la Juventus, en el Manchester United lo hizo bien, pero su punto más alto fue ganar la Copa del Mundo con Francia en Rusia 2018 Nueva Zelanda 2015 Adama Traoré Malí No es el compañero de Raúl Jiménez en el Wolverhampton, porque hay varios homónimos que podrían confundirse. ¿El siguiente Keita? Que al igual que su compatriota, también ganó el Balón de Oro en Mundial Sub20, pero a diferencia de Keyta, Adama Traoré no logró nada en primera división, uno de los jugadores que decepcionó Corea del Sur 2017 Dominic Solanke Inglaterra Hablando de decepciones como jugadores ganadores del Balón de Oro en Mundial Sub20, -diría la señorita Laura- que pase el desgra…, bueno, no tanto, pero sí una de las grandes decepciones. Pintaba para llevar a Inglaterra a levantar un título, el que sea, pero pasó sin pena ni gloria en el Chelsea, Vitesse y Liverpool. Está tratando de recuperar forma en el Bournemouth, en busca de volver a los principales reflectores Polonia 2019 Kang-in Lee Corea del Sur Es de la generación dorada de Corea del Sur y con la que aspiran a poder dar el salto de calidad en la Copa del Mundo, por lo menos, personalmente, él ya dio el salto de calidad porque pasó de ser uno de los jugadores que ganó el Balón de Oro en Mundial Sub20 a ser uno de los mejores jugadores de La Liga, hasta se rumora que el Napoli ya lo trae entre ojos para ficharlo

