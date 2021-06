¿Qué opinan los expertos de la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul?

El regreso de Floy Mayweather a un ring de boxeo ha causado conmoción entre los aficionados y más porque no será una pelea cualquiera, a pesar de ser exhibición, el combate contra el youtuber Logan Paul está en boca de todos y hasta los expertos han opinado.

Sin duda alguna la popularidad de Floyd Mayweather y su calidad en el cuadilátero siguen causando sensación y a pesar del parón profesional que tuvo, saben que en su regreso sigue siendo favorito contra un peleador que no ha tenido la experiencia con la que cuenta el ex campeón mundial.

Logan Paul es una de las sensaciones del boxeo semiprofesional, pues sus victorias por KO han sorprendido al mundo y más la última contra Ben Askren, ex peleador de MMA, pero también tiene muchos detractores porque consideran a Askren un rival menor en el boxeo.

6 de junio es la fecha en la que será la pelea y aunque es un exhibición, valdrá la pena verlo porque se han encargado de calentar la pelea con el clásico “trash talk” y un conato de bronca en uno de los eventos de presentación de la pelea.

¿Qué dicen los expertos sobre Mayweather vs Paul?

Desde todos los frentes los expertos han emitido sus comentarios y aunque casi de manera unánime sobre lo que consideran que será el resultado de la pelea, el favorito por mucho sigue siendo Floyd Mayweather con pocas oportunidades para el mayor de los Paul.

No todos los comentarios sobre la pelea son positivos, pues Andre Berto, un ex campeón de la WBC, considera al combate como: “Una gran mierd$# de show“. Y sabe de lo que habla, ya se enfrentó a Floyd Mayweather en 2015 y no le fue bien ante “Money”.

Roy Jones Jr. sentenció a Logan Paul y aún no comienza la pelea, pues le da cero posibilidades al youtuber de conectar a Floyd Mayweather: “Estás hablando acerca del mejor peleador defensivo de la historia, así que, es muy difícil pegarle. Habiendo dicho eso, no le doy ni una oportunidad al chico“.

Brian Campbell es un columnista de deportes para la CBS le da una ligera oportunidad a Logan Paul: “Paul es 18 años más joven que Mayweather, 6 pulgadas más grande y su alcance es 4 pulgadas más larga. Mayweather nunca ha enfrentado a alguien más pesado de las 154 libras, Paul pesa 119.5 libras. Serán obstáculos para Mayweather al menos 1 o 2 rounds“.

Brent Brookehouse, también de la CBS, pero no con tan buenas noticias para Logan Paul: “Dale a Paul 5 años más de experiencia en boxeo, mientras que a Mayweather se acerque a los 50 y Mayweather seguiría siendo el favorito en la pelea. No hay manera de que Paul se acerque a la experiencia o el nivel de técnica de Mayweather“.