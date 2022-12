Cuando hablamos de la Red Bull Batalla Internacional, estamos hablando de la competencia más prestigiosa de freestyle, para poner en contexto, es como ganar una Copa del Mundo en el futbol.

Así que, sólo unos cuantos pueden tener la fortuna de conseguir un cinturón de la Red Bull Batalla Internacional y muchos otras leyendas del freestyle, se quedan con las ganas de acariciar tremendo título.

Y por si no están tan al tanto de lo que es la Red Bull Batalla Internacional, no se preocupen, acá les explicamos un poco mejor para que se comprenda mejor la magnitud de este campeonato.

Red Bull organiza unas cuantas Batallas Nacionales, donde los MC’s compiten para salir campeones de su país y representar a cada nación en la Internacional. Son varios los países que participan, todos de habla hispana.

Así que, los títulos que van ganando los diferentes MC’s, sí se van para la vitrinas de estos freestylers, pero también se le contabilizan a los países que van acumulando campeonatos.

Los países con más títulos de Red Bull Batalla Internacional

Hasta la fecha han sido 14 las Red Bull Batallas Internacional que se han disputado y son 13 los MC’s que se han coronado, sólo Aczino ha logrado repetir campeonato.

Hubo tres años donde no se realizó esta competencia debido a un parón de Red Bull, básicamente de 2010 a 2012 no se realizaron estas tres ediciones, pero a partir de 2013, no se han interrumpido.

Esta es la lista de campeones de la historia:

2005 en Puerto Rico ganó Frescolate de Argentina

2006 en Colombia ganó Rayden de España

2007 en Venezuela ganó Link One de Puerto Rico

2008 en México ganó Hadrián de México

2009 en España ganó Noult de España

2013 en Argentina ganó Dtoke de Argentina

2014 en España ganó Invert de España

2015 en Chile ganó Arkano de España

2016 en Perú ganó Skone de España

2017 en México ganó Aczino de México

2018 en Argentina ganó Wos de Argentina

2019 en España ganó Bnet de España

2020 en República Dominicana ganó Rapder de México

2021 en Chile ganó Aczino de México

Entonces, los campeones por país quedan de la siguiente manera:

Títulos País Campeones 6 España Rayden, Noult, Invert, Arkano, Skone y Bnet 4 México Aczino (2), Hadrián y Rapder 3 Argentina Frescolate, Dtoke y Wos 1 Puerto Rico Link One

