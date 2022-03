La Liga MX le ha dado la vuelta al mundo tras los actos de violencia en el partido entre Querétaro y Atlas. Cifras extraoficiales apuntan a al menos 17 personas fallecidas tras las agresiones nunca antes vistas en el futbol mexicano, aunque Protección Civil asegura que no hay fallecidos.

Francisco Segura, periodista de Vía Tres, nos contó su versión y advirtió que las autoridades de Querétaro, tanto el club como del municipio, debieron catalogar el partido como de alto riesgo, pues las barras de estos equipos ya se habían enfrentado en repetidas ocasiones, además de que en sus cánticos incitan a la violencia.

“Te puedo hablar de que esta es la mayor tragedia del futbol mexicano, es el momento más grotesco, más crudo, lamentable y triste. La planeación fue nula porque este es un partido de alto riesgo, simplemente en los cánticos tanto del Atlas como del Querétaro incitan a la violencia, entonces se sabe perfectamente que este es un partido de alto riesgo y la seguridad no estuvo presente”, compartió.

¿Cómo comenzaron los actos de violencia en Querétaro?

Segura explicó que no fue uno si dos conatos de bronca en las dos cabeceras. La primera fue en la cabecera norte, donde se encuentra la barra de Querétaro, aparentemente entre seguidores de Gallos, y la otra en la cabecera sur, entre seguidores de Gallos y Atlas.

Fue en la cabecera sur donde se permitió que los aficionados bajaran a la cancha para resguardarse. “Al momento en el que se hace esta movilización por todos lados y como no había seguridad, tanto aficionados del Atlas como de Gallos salen de su zona de las tribunas, algunos incluso se saltan las rejas y comenzó el corredero por todos lados y arrinconaron a la afición del Atlas que comenzó a salir por el pasillo de la ambulancia o en el túnel de los vestidores y las bancas”.

En esta persecución, algunos aficionados cayeron a la fosa que divide las tribunas de la cancha, de modo que quedaron atrapados y fueron golpeados. Algunos lograron salir del estadio, pero fueron alcanzados.

¡TARDE LAMENTABLE! 😰✖ La violencia de apoderó de La Corregidora y los altercados se trasladaron al terreno de juego… Querétaro 0-1 Atlas#GallosxFOX pic.twitter.com/m8NN7ktvME — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 6, 2022

No hubo seguridad en el estadio desde el inicio

Francisco Segura confirmó que desde el inicio del partido no hubo elemento de seguridad, más allá del personal del estadio que se encarga de aspectos de operación.

“No había ningún elemento de seguridad. Refiero como elemento de seguridad a una persona con casco, como granadero, y no había ni en la zona de la porra local ni en la visitante y no vi en ningún momento a algún elemento corriendo a auxiliar, y esto facilitó la violencia por parte de ambas barras”.

El miedo en El Corregidora

Los actos de violencia en el Corregidora no tienen precedentes en el futbol mexicano y los videos e imágenes son sumamente crudas. Segura explicó que quedó impactado por el evento de violencia.

“Más que miedo fue el impacto de saber en qué situación estábamos, obviamente el ambiente estaba muy tenso y era impactante la persecución, se superó lo de San Luis, el antecedente contra Atlas… esto superó cualquier situación”, indicó.