¿Quién es Renata Masciarelli, la muralla en la portería del América Femenil?

¿La consentida de la afición azulcrema? Renata Masciarelli está por cumplir 2 años como portera del Club América y destaca en el terreno de juego, pero también cuenta con un inigualable carácter que la acerca a sus seguidores.

La oriunda de Guadalajara, Jalisco, fue paciente hasta adueñarse de la titularidad con las de Coapa. Y no sólo eso, ahora es considerada como una de las mejores arqueras del Guard1anes 2021 y la Liga MX Femenil.

Los inicios de Renata Masciarelli

Todo comenzó cuando la guardameta asistía al jardín de niños, donde parte de un equipo mixto. Sin embargo, la pasión por el futbol corre en sus venas desde antes de incluso nacer: es hija de Gerardo Masciarelli y sobrina de Roberto Masciarelli, ambos pasaron por las filas del Atlas.

Cuando era niña, Renata no estaba cerca de la portería, ya que jugaba como mediocampista: “Me emocionaba tener algo en común con mi papá y mis tíos. Desde el primer momento quería ser portera, pero no me dejaban porque era un equipo mixto y decían que me iba a voltear“, reveló en una entrevista con su actual equipo.

El gran paso se dio durante un curso de verano. Ahí, la tapatía aprovechó su tiempo libre para pedirle a uno de los profesores que le enseñara a defender el arco y el resto es historia, pues demostró que tiene talento de sobra.

Conforme creció, su formación continuó en las filas de Chivas. Este es uno de los clubes que cuenta con equipos femeniles desde antes de que existiera la Liga MX Femenil y ahí, Masciarelli dio el salto al Tri Femenil.

Después, emigró a Estados Unidos para estudiar Psicología en la Universidad de Duquesne, ubicada en Pittsburgh y a la par siguió creciendo como arquera. No obstante, tuvo que poner varias pausas debido a las lesiones.

Renata Masciarelli ha pasado por el quirófano varias veces, 3 de ellas por roturas de ligamento cruzado en la rodilla. Afortunadamente, pudo recuperarse y volver a las canchas, pero ella misma aceptó en repetidas ocasiones que se perdió de algunas etapas con su escuela y en Selección Mexicana.

Llegada y consolidación en la Liga MX Femenil

La creación de la Liga MX Femenil se anunció en diciembre de 2016, cuando la cancerbera seguía en Estados Unidos. Durante mucho tiempo, pensó en dejar la carrera para buscar una oportunidad en México, así que su padre la hizo entender que los estudios también eran de suma importancia.

Ya graduada, Renata Masciarelli firmó con el América en junio de 2019 y en sus primeros 2 torneos sólo jugó 2 partidos. Finalmente, su gran oportunidad llegó en el Guard1anes 2021 y se convirtió en titular indiscutible.

Su carácter en el campo la coloca como referente azulcrema. No obstante, también destaca por ser una persona bromista, que quiere hacer reír a sus compañeras o seres queridos y lo transmite mediante sus redes sociales.

Desde que llegó a Coapa, se ganó el cariño de la afición, que se identifica con ella por situaciones que no siempre se relacionan con el futbol: desde contar cómo es pagar impuestos, hasta hacer memes con sus propias fotos, Masciarelli provoca carcajadas a todos sus fans.