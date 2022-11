México vive un auténtica época de crisis en muchos aspectos. La Selección Mexicana varonil hizo el ridículo en Qatar 2022, logrando la nada agradable marca de regresarse en la fase de grupos, algo que no sucedida desde Argentina 1978.

Sí, el fracaso de México en Qatar 2022 es descomunal, porque significa un retroceso de varios años para un equipo que ya estaba buscando el “quinto partido”, pero que se ve difícil que llegue en el panorama del Tri -incluso, siendo anfitrión del siguiente Mundial-‘

No se puede tomar a la ligera esto que sucedió con la Selección Mexicana en Qatar 2022, porque tampoco es un hecho aislado ni una circunstancialidad de la vida, esto es un pésimo trabajo de años, que culminó con un fracaso histórico.

Foto: Agencia Mexsport

Los jugadores son los principales señalados, porque son ellos los que se encargan de funcionar o no en el campo, son ellos los que tienen un bajo nivel -cosa que en sus equipos no es siempre así-, o no se toman tan en serio lo que significa la competencia.

Después, se tiene que mirar el trabajo del DT, que en este caso, Gerardo Martino termina en modo reprobado porque la idea nunca se tuvo sobre un proceso futbolístico a seguir, parecía que iba más por un, a ver que sale cada partido, que un camino trazado por el éxito.

Foto: Getty images

La era Yon de Luisa ha sido un fiasco para México en Mundiales y 2022

La cosa es que, el problema de la Selección Mexicana no pasa solamente por el fracaso del Tri Mayor en Qatar 2022 ni por el pésimo rendimiento de los jugadores y mucho menos por la indiferencia de Gerardo Martino… esto ya toma tintes dirigenciales, especialmente con Yon de Luisa.

Fácil sería señalar a los jugadores y DT, por la inmediatez del fracaso, pero esto se tiene que hacer de raíz, el análisis del balance en el 2022 se tiene que hacer desde la raíz y si a Gerardo Martino y varios más les costará el trabajo, debería ser lo mismo para Yon de Luisa.

Peeeeeeeero, en la Federación Mexicana de Futbol las decisiones se toman de diferente manera, cuando en el 2022 fue uno de los peores años para la Selección Mexicana y sí han rodado cabezas de gente inmiscuida luego de los fiascos, pero las cabezas del “proyecto” se mantienen… ¡Qué alguien nos explique!

Foto: Agencia Mexsport

Los fracasos de México en el 2022 bajo las órdenes de Yon de Luisa

Qatar 2022

El primero en analizar será el más reciente en esta lista, porque la esperanza de trascender en un Mundial es bastante alta por la afición y con una generación de jugadores en clubes de Europa, aunque no en roles protagonistas, nos podía hacer pensar en que se podría lograr algo más.

Eliminados en fase de grupos (algo que no sucedía desde Argentina 1978, contando que no se fue a España 1982 e Italia 1990). En todos los Mundiales se había pasado satisfactoriamente de la fase de grupos y en Qatar 2022 ya ni de cuarto partido hablamos.

Con pésimo rendimiento en la Copa del Mundo, peeeeeero no es un hecho aislado, porque el equipo tuvo un 2022 donde se jugó más todo el año, desde la fase final de las eliminatorias, la Nations League y hasta los amistosos, al equipo no se le veía ni pies ni cabeza.

Decisiones polémicas sobre dejar fuera de la convocatoria para Qatar 2022 a jugadores enrrachados para preferir a los que estuvieron en el proceso, aunque eso significara que el delantero centro llevaba tres meses sin jugar previo a la justa mundialista.

Esto, sólo por decir la punta del iceberg en el fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022, pero hay más temas de fondo. Pésima estructura del futbol mexicano, nulo apoyo al desarrollo de talentos jóvenes y preferencias por el tema económico que de crecimiento en el área… total, el mote de ‘Gigante de Concacaf’ nos sigue representando, aunque esté lejos de la realidad.

Foto: Reuters

La Selección Mexicana femenil se queda sin Mundial para 2023

Podría pensarse que el mayor ridículo del 2022 fue el del Tri en Qatar y sí, pero no fue el único de este pésimo año. La Selección Mexicana femenil dice quítate que ahí te voy.

Jugaron el premundial para buscar un lugar en la Copa del Mundo de 2023, el torneo se realizó en México y con inmejorable situación para que la Selección Mexicana femenil consiguiera el pase… pero salió el tiro por la culata.

Si al Tri Mayor le faltó gol en Qatar 2022, a la Selección Mexicana femenil peor. Derrotas contra Jamaica, Haití y Estados Unidos le costaron el boleto a México. Pero no sólo eso, sin anotar gol y con un pésimo rendimiento del equipo.

Mónica Vergara dejó su puesto como DT tras el fracaso, se está tratando de crear un nuevo proyecto, pero sin pase al Mundial ni puesto en Juegos Olímpicos, también en femenil se vive un retroceso bajo las órdenes de Yon de Luisa.

Selecciones Menores

En todos lados se cuecen habas y las selecciones menores de México no son la excepción. El Tri mayor eliminado en fase de grupos de Qatar 2022, el Tri femenil con un bochorno historío y sin Mundial, y la sub20 otro tanto sin Juegos Olímpicos.

México fue eliminado en cuartos de final ante Guatemala en el premundial de la zona, fallaron cinco penales en esta eliminatoria. Después de los fracasos de femenil y sub20, Gerardo Torrado y varios más perdieron sus puestos en la FMF, pero no fue la solución necesaria.

Sí, se necesitan cambios y los comenzaron a hacer, pero el mayor responsable sigue en su puesto. Yon de Luisa es el mayor señalado por estos fracasos y mantiene su puesto, algo que no debería suceder ante la hecatombe que se give con México y los resultados de la Selección Mexicana -que en este 2022 están para llorar.

Foto: Getty Images