No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y para la Femexfut con Yon de Luisa como responsable y Mikel Arriola como representante de la Liga MX, llegó el momento de rendir cuentas luego del enorme fracaso que representó el Mundial de Qatar.

¿Sobre qué? Pues básicamente, sobre un proyecto que comenzó hace casi medio semestre donde se hicieron cambios importantes en la estructura del futbol mexicano. Cambios más que necesarios, a decir verdad…

La llegada de nuevas personas que dirigen el tema de Selecciones Nacionales, además de que algunos puestos se enfrentaron contra el verdugo y la guillotina del desempleo.

Y hubo algunas promesas que se hicieron en aquel momento por Yon de Luisa y su equipo de trabajo, primordialmente por los pésimos resultados del Mundial de Qatar 2022, que la neta quedó para el olvido para todos los mexicanos.

Peeeero, no sólo eso, también se hicieron unos cuántos planes sobre el futbol mexicano, específicamente, con el tema de la Liga MX y Liga MX Femenil.

Pumas en Liga MX Femenil

Promesas en el proyecto de Yon de Luisa con FMF, Liga MX y Liga MX Femenil

Dejando de lado un poquitín los cambios que se anunciaron en la reestructuración por parte de Yon de Luisa y los nombramientos que hicieron, vamos con unas cuántas promesas que se hicieron y que no se cumplieron.

Y son específicamente dos promesas las que ahí medianamente se vieron, pero que sin duda alguna cambiarían el panorama de la Liga MX para bien.

Yon de Luisa de Femexfut y sobre la reestructura de Liga MX

Reducción de extranjeros

Todos recordamos aquella época donde eran permitidos tres extranjeros por equipo y sí, ya llovió gacho de esos momentos, pero la calidad de los jugadores foráneos era espectacular.

Después se fue aumentado ese número para pasar a permitir cinco extranjeros y el nivel bajó indudablemente porque eran cada vez más los foráneos que no rendían en los clubes que los traían.

Y finalmente, entre naturalizados y demás, los extranjeros comenzaron a poblar el futbol mexicano y las plantillas de los equipos de Liga MX en algún momento se tuvieron más de 13 en algunos clubes. Esto hizo que las oportunidades para el talento joven estuvieran cada vez más reducidas y la producción de talento para Selección Mexicana también bajara considerablemente.

Para el Apertura 2023, Mikel Arriola prometió cambios y bueno, aunque no son significativos, sí son cambios. Antes se permitían ocho jugadores no formados en México, para el Apertura 2023, se permitirán solo siete, pero ojo, que no es en el equipo, sino en la cancha.

Para entenderlo mejor, cada equipo de la Liga MX podrá registrar a nueve extranjeros (o No Formados en México) y solo siete puede jugar al mismo tiempo en la cancha

Álvaro Fidalgo con el América en Liga MX

¿Y el ascenso y descenso?

Como sabemos, el premio de los equipos de segunda división ya no es subir a la siempre bien ponderada Liga MX, porque se eliminó el ascenso, así que, prácticamente juegan por sólo una copa.

Claro que esta decisión le hace mucho daño al futbol mexicano, porque aquellos jugadores jóvenes tienen cada vez menos vitrinas para dar el salto del equipo que asciende a otros clubes de renombre.

Y bueno, Mikel Arriola no dijo que regresará el ascenso y descenso pero tampoco lo negó, sino que este proceso seguirá en análisis a través de una “solución integral”. Chale. O sea, que estaría condicionado a certificaciones que puedan obtener o no los equipos que asciendan, pero no de manera inmediata, sino hasta el año futbolístico del 2023-2024.

¿Cuáles son? Dichas certificaciones son: Estadio con más de 20 mil aficionados, lugar propio para entrenar, equipos sub 14, sub 17, sub 20, equipo sub 18 femenil y equipo femenil.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX

Nuevo torneo largo en Liga MX

Para aquellos aficionados que pedían a gritos el regreso del torneo largo, la Liga MX escuchó sus plegarias y regresará, aunque no como tal, sino en forma de fichas como Alf, diría Milhouse en los Simpsons.

Pues sí, se anunció un torneo largo, pero con liguillas incluidas… Achis, ¿Cómo esta eso? Pues no es tan complicado como parece, porque para el Apertura 2023 arranca el torneo largo, y tras 17 jornadas se detendrá para jugar una liguilla con ocho equipos –porque la buena noticia es que se va el repechaje– y obviamente, esta liguilla dará a un campeón.

Para el Clausura 2024, torneo que complementaría el año futbolístico, se reanuda el torneo exactamente con las mismas posiciones que se quedaron del último campeonato, o sea, como se quedó en la jornada 17.

Y no comienza con jornada 1, sino 18, para mantener la continuidad del “torneo largo”… a ver qué tal nos va con esta reestructuración de la Liga MX.

Trofeo de la Liga MX