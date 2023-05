La justicia le cayó a Ivan Toney y por andar apostando, incumplió algunas reglas de la Premier League. El castigo no iba a pasar por alto esta indisciplina y le echaron ocho meses sin jugar.

Peeeeeeeeero, no es el único castigo que enfrentará el delantero del Brentford, porque el videojuego ‘FIFA’ también lo eliminará de su base de datos para la siguiente actualización.

Ivan Toney no es el primer ni último jugador que el videojuego ‘FIFA’ decide sacar de su base de datos y son varios los temas por los que ha decidido eliminar algunos futbolistas y a continuación te presentamos algunos casos de otros jugadores que fueron eliminados del FIFA.

Ivan Toney y el resto de los jugadores eliminados del ‘FIFA’

Mason Greenwood

Mason Greenwood fue acusado de agresión sexual y violencia. El jugador fue arrestado, fue sacado del Manchester United y perdió contratos con marcas, y hasta eliminado de videojuegos.

Nike le retiró su patrocinio tras darse a conocer las acusaciones de su pareja y el videojuego ‘FIFA’ lo retiró de su base de datos. Pero, meses después quedó libre de todo cargo, aunque no regresa todavía con los ‘Red Devils’ ni al videojuego.

Marco Van Basten

No tienen que ser jugadores activos en el futbol profesional, las leyendas también pueden sufrir una especie de banneo por parte del videojuego ‘FIFA’ 22. Marco Van Basten lo aprendió, pues se aventó la puntada de usar una frase nazi, que le costó su lugar en la edición ‘FIFA’ 20. El mítico delantero neerlandés sólo duro un tiempo eliminado, después regresó al videojuego.

Roman Emerenko

Un jugador que derrochó su talento en el CSKA de Moscú y fue eliminado del videojuego tras darse a conocer que salió positivo por consumo de cocaína. EA Sports, desarrollador del videojuego lo sacó de la base de datos mientras cumplía su sanción por dopaje.

Luis Suárez, hasta los mejores jugadores pueden quedar fuera de ‘FIFA’

Para que vean que hasta jugadores de la élite del futbol profesional están exentos de ser eliminados del videojuego ‘FIFA’. Todos recuerdan el incidente en el que mordió a Chiellini en el Mundial 2014, pues tras conocerse su sanción, fue eliminado del juego hasta cumplirla.

Gonzalo Fierro vs EA Sports y ‘FIFA’

El chileno no apareció en la edición 2016 del videojuego, incluso cuando antes había aparecido en Flamengo y Colo Colo, pero su ausencia se debe a un lío judicial. Antes EA Sports se ponía de acuerdo con cada jugador (ahora lo hace por equipos) y como no llegó a un arreglo con los desarrolladores porque solicitaba dinero de uso de imagen, fue que el videojuego no traía a Gonzalo Fierro en su equipo.

Benjamin Mendy, un caso lamentablemente similar al de Mason Greenwood

El más reciente caso de un jugador eliminado es el del exlateral del Manchester City. Benjamin Mendy está acusado de violación y agresión sexual, ya lleva un buen rato en la cárcel y al igual que Mason Greenwood, fue eliminado de la base de datos del videojuego.